Panama bereikt akkoord over heropening grootste kopermijn van Centraal-Amerika

280 jaar cel voor visser die migranten naar Europa smokkelde

Een visser uit Egypte is veroordeeld tot 280 jaar cel nadat hij in november vorig jaar 476 migranten van Libië naar Griekenland smokkelde. Een ‘zachte’ straf in vergelijking met de 4.760 jaar cel die hem eerst boven het hoofd hing: 10 jaar per persoon die hij vervoerde. Activisten veroordelen de beslissing van de rechtbank en zeggen dat hij als zondebok wordt gebruikt door de Griekse autoriteiten.