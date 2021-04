Palestijnse president Abbas "in goede gezondheid" na medische controle in Duitsland

Er is de afgelopen jaren herhaaldelijk gespeculeerd over de gezondheid van de 85-jarige Abbas. In 2018 werd hij al eens opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking en in het verleden werd hij ook al gediagnosticeerd met prostaatkanker. De Palestijnse president is sinds maandagavond in de Duitse hoofdstad Berlijn voor een “routinecontrole”. Voor zijn bezoek werden de veiligheidsmaatregelen in Duitsland aangescherpt.