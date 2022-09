Palestijnse boer ontdekt zeldzame oude schat in Gaza

In de lente plantte een Palestijnse boer een nieuwe olijfboom toen zijn schop een hard voorwerp raakte. Hij riep zijn zoon en drie maanden lang groef het tweetal langzaam een sierlijk mozaïek uit het Byzantijnse tijdperk op dat volgens deskundigen een van de grootste archeologische schatten is die ooit in Gaza zijn gevonden.

De ontdekking heeft geleid tot veel interesse onder archeologen. Het legt ook de nadruk op het belang van een betere bescherming van de oudheden in Gaza. Naast deze mozaïekvloer zijn er nog fragiele sites die worden bedreigd door een gebrek aan kennis en middelen en het voortdurende risico van conflicten tussen Israël en lokale Palestijnse militanten.

Het mozaïek werd ontdekt op slechts een kilometer van de Israëlische grens. De vloer, met 17 afbeeldingen van dieren en vogels, is goed bewaard gebleven en de kleuren zijn helder. “Nog nooit zijn in de Gazastrook mozaïekvloeren ontdekt met deze finesse, deze precisie in de afbeeldingen en deze rijkdom aan kleuren”, zei René Elter, archeoloog van de Franse Bijbelse en Archeologische School van Jeruzalem.

Elter zegt dat het mozaïekplaveisel dateert uit een tijd tussen de 5e en de 7e eeuw. Maar hij zei dat een goede opgraving moet worden uitgevoerd om te bepalen wanneer het precies werd gebouwd en of het deel uitmaakte van een religieus of seculier complex. Het stuk grond waar het mozaïek ligt is ongeveer 500 vierkante meter groot en drie uitgegraven plekken onthullen slechts een glimp van het mozaïek.

Volledig scherm Delen van een mozaïekvloer uit het Byzantijnse tijdperk zijn blootgelegd door een Palestijnse boer in de Gazastrook. © AP

De Gazastrook, een Palestijnse enclave ingeklemd tussen Israël en Egypte, was in de oudheid een drukke handelsroute. De kuststrook zit vol overblijfselen van oude beschavingen, van de bronstijd tot de islamitische en Ottomaanse tijdperken. De schatten worden echter zelden beschermd. In het verleden werden ze geplunderd. De laatste jaren zijn sommige beschadigd of vernietigd door ontwikkelingsprojecten of gevechten met Israël.

Bulldozers

Hamas zelf besteedt weinig aandacht aan het behoud van de sites, omdat het probeert te voorzien in de behoeften van een snel groeiende bevolking. Meer dan 2,3 miljoen mensen zijn samengeperst in de slechts 300 vierkante kilometer van de strook. In 2017 vernielden bulldozers van Hamas grote delen van een site met overblijfselen van een 4.500 jaar oude nederzetting uit de Bronstijd om huisvestingsprojecten voor zijn werknemers te maken.

Tot de weinige bewaard gebleven sites in Gaza behoren het Sint-Hilarion-klooster, dat zich uitstrekt van het late Romeinse Rijk tot de islamitische Umayyad-periode, en de site van een Byzantijnse kerk die door internationale hulporganisaties werd gerestaureerd en dit jaar in de noordelijke Gazastrook werd geopend. Hoewel deze sites ook mozaïeken hebben, zei Elter dat de laatste ontdekking, in de stad Bureij, “uitzonderlijk” is. De door Hamas geleide afdeling van oudheden beschreef het mozaïek als “een grote archeologische ontdekking”, maar weigerde verder commentaar en zei dat er later een formele aankondiging zal komen.

Volledig scherm Delen van een mozaïekvloer uit het Byzantijnse tijdperk zijn blootgelegd door een Palestijnse boer in de Gazastrook. © AP

Elter zei dat de ontdekking in “onmiddellijk gevaar” is omdat het zo dicht bij het Israëlische scheidingshek ligt. Dergelijke gebieden langs het hek zijn vaak het toneel van botsingen of Israëlische invallen. Vorige maand nog vochten Israël en de militante groepering Islamitische Jihad in Gaza een hevige driedaagse strijd uit.

Elter vreest ook dat opgravingen door onervaren mensen de site kunnen beschadigen. Hij hoopt dat een professioneel team het mozaïek naar behoren kan opgraven, herstellen en beschermen. “Het is noodzakelijk om snel een reddingsoperatie te organiseren”, Besluit Elter.

Volledig scherm Delen van een mozaïekvloer uit het Byzantijnse tijdperk zijn blootgelegd door een Palestijnse boer in de Gazastrook. © AP