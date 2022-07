Palestijnen hebben VS kogel gegeven die Palestijns-Amerikaanse journaliste ombracht

De expertise zal gebeuren in de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, klinkt het bij Palestijnse bronnen in Ramallah. Na het onderzoek zal de kogel teruggegeven worden aan de Palestijnen, aldus nog de procureur.

Eerder onderzoek

Ook het Amerikaanse dagblad ‘The New York Times’ stelde vast dat de kogel uit de richting van een Israëlisch legervoertuig kwam. Op het moment van de schoten waren geen gewapende Palestijnen in het gebied aanwezig, aldus de Times. De Israëlische autoriteiten probeerden direct na het incident de schuld in de schoenen van de Palestijnen te schuiven. De krant stelt echter dat niet bevestigd kon worden dat door de Israëliërs opzettelijk en/of gericht op de journaliste werd geschoten: het was niet vast te stellen of de schutter het persvest van Shireen Abu Akleh kon zien.