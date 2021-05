Palestijnen en Israëlische politie raken opnieuw slaags in Jeruzalem

Meerdere doden door lawine in Franse Alpen

8 mei Een lawine in de Franse Alpen heeft zaterdag aan zeker vier mensen het leven gekost. Twee groepen wandelaars werden overrompeld door een lawine op de bergpas Col du Galibier, bij het stadje Valloire. Lawinehonden en een helikopter worden zijn ingezet tijdens de zoektocht. Vier mensen, van 42 tot 76 jaar oud, lieten het leven. Eén persoon is in goede gezondheid teruggevonden.