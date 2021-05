Palestijn doodgeschoten na mesaanval in Jeruzalem

Joden kunnen Tempelberg in Jeruzalem weer bezoeken

23 mei De Tempelberg in Jeruzalem is vandaag, na een drietal weken, weer geopend voor joodse bezoekers. De heilige plaats was tijdens de ramadan, de vastenmaand van de moslims, voor joden gesloten wegens de zware confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen.