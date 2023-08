Pakkende beelden van haar redding gingen de wereld rond: zo gaat het zes maanden na aardbevingen met Syrische mirakelbaby

De beelden van haar redding gingen de wereld rond. Een mirakelbaby was ze, geboren tijdens een verschrikkelijke ramp. Ze hing zelfs nog met de navelstreng vast aan haar omgekomen moeder toen reddingswerkers haar vonden. Vandaag, zes maanden na de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, gaat het meer dan goed met de kleine Afraa. Ze is gezond en wordt overladen met liefde door haar adoptiefamilie. Met haar gulle lach vertedert ze iedereen.

KIJK. Zo gaat het zes maanden later met wonderbaby Afraa: “Ze lacht veel, naar iedereen lacht ze”

Terug naar 6 februari. Het is iets meer dan 10 uur na een eerste krachtige aardbeving in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Reddingswerkers zoeken volop naar overlevenden onder het puin. Plots weerklinkt ongeloof en gejuich in de Syrische stad Jenderis: een pasgeboren baby wordt levend aangetroffen tussen de brokstukken van een neergestort flatgebouw van vijf verdiepingen.

De baby lag begraven onder het beton en was met de navelstreng nog verbonden met haar omgekomen moeder. Artsen vermoeden dat de vrouw is bevallen van het meisje en een paar uur later is overleden. Ook de vader en de vier oudere kinderen van het gezin overleefden het natuurgeweld niet. Enkel dat ene piepkleine mirakeltje wel, de enige overlever van een weggevaagd gezin. Ze kon die dag gewond maar in redelijke gezondheid vanonder het puin worden getrokken. De beelden waarop te zien is hoe de baby wordt weggeleid, zorgen nog steeds voor een krop in de keel.

KIJK. De pakkende beelden van de redding uit het puin van de mirakelbaby

In de dagen na de ramp kreeg het meisje de nodige verzorging in het ziekenhuis. Aanvankelijk kreeg ze de naam Aya, Arabisch voor ‘mirakel’. Later werd ze hernoemd naar haar moeder, Afraa.

Zowel in binnen - en buitenland stroomden de aanbiedingen binnen om de mirakelbaby te adopteren. Na veel gedoe - haar tante Hala (zus van de omgekomen vader van Afraa) en nonkel Khalil al-Sawadi moesten onder meer met dna-tests bewijzen dat ze familie waren van het kind en er was intussen ongerustheid rond mogelijke ontvoeringspogingen - werd Afraa formeel geadopteerd door haar tante en nonkel. Zij hebben hun nichtje de afgelopen maanden verzorgd en liefgehad als was ze hun eigen dochter.

Volledig scherm Khalil al-Sawadi speelt met zijn adoptiedochtertje Afraa in Jinderis, Syrië. © AP

“Vlak na de aardbeving had ze nog wat gezondheidsproblemen door het stof van het puin, maar nu is haar gezondheid perfect”, zegt Khalil vandaag in een interview met ‘AP’. “Dit meisje ís mijn dochter”, benadrukt hij. “Ze is precies hetzelfde als mijn andere kinderen.” Intussen zit Afraa op zijn schoot. Ze is een rond en gezond baby’tje van zes maanden oud. Ze lacht guitig naar de camera.

“Ze lacht veel en naar iedereen die ze ontmoet", aldus Khalil. “Hoewel ze nog zo jong is, doet ze me erg denken aan haar papa en zijn zus Nawara. Zeker haar lach”, zegt hij. “Ze zijn allemaal gestorven in de aardbeving.”

Volledig scherm De mirakelbaby na haar redding in een ziekenhuis in Afrin. © AFP

Khalil Al-Sawadi en zijn familie spendeerden meerdere maanden in tentenkampen. “Het was erg heet en het leven was moeilijk”, zegt hij daarover.

Nu kan de familie overdag terecht in een gehuurd appartement. Maar elke nacht gaan de ouders en de kinderen nog altijd naar een tentenkamp om daar te slapen. Khalil legt uit dat de kinderen nog steeds getraumatiseerd zijn door het natuurgeweld dat in totaal meer dan 50.000 mensenlevens eiste in Turkije en Syrië. “’s Nachts zijn ze bang. Dus dan gaan we terug naar het kamp.”

Volledig scherm Khalil al-Suwadi met Afraa in een tentenkamp eind februari. © AFP

Volledig scherm Afraa in een tentenkamp met haar nichtjes en neefjes. © AFP