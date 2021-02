Pakistan zoekt vermiste klimheld op K2, zoon brak klim af en wachtte 20 uur in tentje op vader

Code oranje in Nederland en tot wel 25 centimeter verse sneeuw in Duitsland

12:46 Terwijl het in België al bijzonder koud is, is de situatie in delen van Nederland en Duitsland nog veel extremer. In heel Nederland geldt code oranje wegens de uitgebreide gladheid en de temperatuur komt er nergens boven het vriespunt uit. Ook in Duitsland wordt er vandaag opnieuw verkeerschaos verwacht.