Pakistan wil vrede met India, zegt nieuwe premier Sharif

“Pakistan verlangt vreedzame en coöperatieve banden met India. Een vreedzame oplossing voor open conflicten, waaronder Jammu en Kasjmir, is onontbeerlijk. De offers die Pakistan brengt in de strijd tegen terreur zijn alom bekend”, verklaarde Sharif in een dankwoord nadat hij gelukwensen had gekregen van zijn Indiase evenknie. “Laten we voor vrede zorgen en de aandacht richten op socio-economische ontwikkeling.”

Maandag werd Sharif verkozen tot de nieuwe premier van Pakistan. Eerder was Imran Khan aan de kant geschoven nadat hij een vertrouwensstemming had verloren. In zijn eerste toespraak had Sharif vooral de mislukkingen in het buitenlandbeleid van de vorige bewindsploeg aangehaald en had hij verklaard dat Islamabad goede relaties wil met New Delhi.

Drie oorlogen

Die uitspraken bleven niet zonder gevolg. De Indiase premier Narendra Modi stuurde meteen felicitaties over de grens en benadrukte dat “India vrede en stabiliteit wil in een regio zonder terreur.” Sharifs oudere broer, die drie keer eerste minister was, probeerde indertijd ook de banden met India aan te halen. In 2014 reisde toenmalig premier Nawaz Sharif nog naar New Delhi voor de eedaflegging van Modi.

India en Pakistan hebben drie oorlogen met elkaar uitgevochten. Tweemaal was de grensregio Kasjmir de inzet van het conflict. De spanningen liepen hoog op toen India in augustus 2019 Kasjmir zijn bijzondere autonome status ontnam, zeer tot onvrede van de Pakistaanse buren.