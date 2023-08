Pakistan veroordeelt verscheuring koran in Nederland

Russische commandant geeft toe dat zijn troepen "niet kunnen winnen" van Oekraïne en wil frontlijn bevriezen

Nadat de Russische commandant Alexander Khodakovsky met zijn Vostok bataljon een pijnlijke nederlaag heeft geleden in het Oekraïense Oerozjaine, is hij tot enkele opzienbarende inzichten gekomen. “Kunnen we met ons leger winnen van Oekraïne? Nee, nu niet en ook in de nabije toekomst niet”, concludeert hij in een uitgebreide post op Telegram.