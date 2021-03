Pakistan verbiedt TikTok opnieuw vanwege “vulgaire inhoud”

Wanhopige moeder gaf zoon zelf aan bij politie nadat hij Alisha (14) liet verdrinken, dader stuurde intieme foto’s van meisje naar klasgeno­ten

11 maart De moeder van de jongen, die samen met zijn nieuwe vriendinnetje verantwoordelijk is voor de moord op Alisha, is er kapot van en begrijpt niet hoe haar zoon hiertoe in staat is geweest. Het was ook zij die haar zoon heeft aangegeven bij de politie in de hoop het meisje nog levend terug te vinden. Maar dat bleek tevergeefs. “Ze zeggen dat liefde blind maakt, maar het maakt mensen blijkbaar dom”, verklaarde ze vol wanhoop. Blijkbaar had de vermeende jonge dader eerder ook intieme foto’s van Alisha naar klasgenoten gestuurd.