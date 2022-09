Pakistaanse UNESCO-site Mohenjodaro zwaar beschadigd door overstromingen

Werelderfgoedsite Mohenjodaro is aanzienlijk beschadigd door de zware moessonregens die in Pakistan al maandenlang uit de lucht vallen. De site is een van de oudste bewaard gebleven menselijke nederzettingen van de wereld. Het werd zo’n 5.000 jaar geleden gebouwd, in de Bronstijd.

Het aanhoudende noodweer in Pakistan heeft al heel wat zware overstromingen tot gevolg gehad. Naar schatting staat ongeveer een derde van het land onder water. Meer dan duizend burgers zijn daardoor omgekomen en miljoenen anderen moesten hun huis achterlaten.

Nu heeft ook werelderfgoedsite Mohenjodaro serieuze schade opgelopen door de moessonregens. De oude nederzetting is gelegen in de vallei van de Indus rivier in de deelstaat Singh in het zuiden van Pakistan.

Brief aan UNESCO

Het departement van cultuur, toerisme en oudheden van de deelstaat Singh heeft een brief gestuurd naar UNESCO naar aanleiding van de beschadigingen. “Helaas waren wij getuige van de massale vernietiging van de site”, klinkt het in de brief.

Mohenjodaro werd volgens de brief ook gebruikt als tijdelijk onderdak voor Pakistanen uit de buurt die hun huizen moesten ontvluchten. Ook dat tijdelijk onderkomen is nu slachtoffer van milieuschade. In de brief werden beelden toegevoegd van ingestorte bakstenen muren en de lagen modder die de site nu bedekken.

Maatregelen

De brief heeft het ook over onmiddellijke maatregelen die het team van de site heeft genomen om de schade te beperken. Ze brengen waterpompen binnen, herstellen metselwerk en maken afvoerkanalen schoon. Maar die maatregelen zullen niet genoeg zijn, want de brief wordt afgesloten met een verzoek voor 100 miljoen Pakistaanse roepies (bijna 450.000 euro) om de volledige reparatie te kunnen bekostigen.

