Pakistaanse taliban doodt agent die vaccinatieteam beschermt

Verenigd Koninkrijk geeft 23 nieuwe vergunnin­gen aan Franse vissers

Het Verenigd Koninkrijk heeft 23 extra vergunningen verleend aan Franse vissers om te vissen in Britse wateren. Dat meldt een woordvoerder van de Britse regering zaterdag en de Europese Commissie bevestigde het nieuws in een verklaring. De nieuwe vergunningen komen er de dag na een deadline die Parijs had gesteld in het geschil over visrechten na de Brexit.

19:49