Pakistaanse premier opnieuw onder vuur voor opmerkingen over verkrachting: “Vrouwen dragen te weinig kleren”

De Pakistaanse premier Imran Khan ligt onder vuur voor zijn zoveelste vrouwonvriendelijke opmerking. Volgens de premier zou de schuld voor de stijging van het aantal verkrachtingen in het land bij de slachtoffers liggen. “Als een vrouw te weinig kleren draagt, dan zal dat een impact op de man hebben, tenzij hij een robot is”, aldus Khan. De uitspraken van de premier vielen niet in goede aarde.

De reactie van Khan was een antwoord op de vraag van een journalist over de aanhoudende ‘verkrachtingsepidemie’ in Pakistan. Wat de premier precies bedoelde met “weinig kleren” is niet duidelijk. In het land is de meerderheid van de vrouwen namelijk traditioneel gekleed en gesluierd.

Felle kritiek en protesten

Tientallen vrouwenrechtenorganisaties, waaronder de Pakistaanse Commissie van de Mensenrechten, eisen nu een verontschuldiging van Khan. “De uitspraken versterken alleen maar de algemene publieke perceptie dat vrouwen ‘bewuste’ slachtoffers en mannen ‘hulpeloze’ aanvallers zijn”, klinkt het. De Pakistaanse politicus Maryam Nawaz, de dochter van de voormalige premier Nawaz Sharif, noemde Khan een “verdediger van verkrachting”. Volgens Nawaz zijn mensen die verkrachting goedpraten dan ook even erg als de daders. Naar aanleiding van de uitspraken van Khan zullen er dit weekend protesten plaatsvinden in de steden Karachi en Lahore.

Controversiële uitspraken

Het is allesbehalve de eerste keer dat de Pakistaanse premier controversiële uitspraken over vrouwen doet. Enkele maanden geleden klaagde Khan nog “de obsceniteit” in het land aan en raadde hij vrouwen aan om zich “te bedekken” om verkrachting te voorkomen. Volgens zijn woordvoerders werden de opmerkingen verkeerd geïnterpreteerd, maar de storm van kritiek was niet meer te stoppen. Khan kreeg zelfs de wind van voren van twee ex-vrouwen.

In Pakistan worden slachtoffers van aanranding en verkrachting vaak gestigmatiseerd. Klachten over seksuele intimidatie worden bovendien zelden onderzocht. Het land is bijgevolg een van de slechtst scorende landen op gebied van gendergelijkheid.

Volledig scherm Het is niet de eerste keer dat de Pakistaanse premier Imran Khan onder vuur komt te liggen voor zijn uitspraken over vrouwen. © REUTERS

