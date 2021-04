Pakistaanse premier linkt toenemende verkrachtingen aan feit dat vrouwen steeds minder gesluierd zijn

De Pakistaanse premier Imran Khan krijgt de wind van voren van zowel mensenrechtengroepen als zijn twee ex-vrouwen, omdat hij het voorbije weekend stelde dat het grote aantal verkrachtingen in Pakistan te wijten is aan “obsceniteit” in de maatschappij.

“Als je de obsceniteit in de samenleving verhoogt, dan zal er natuurlijk een effect zijn”, zei Khan op 5 april tijdens een live toespraak op televisie. “Wat is het hele concept van de sluier in onze (islamitische) religie? Dat er geen verleiding is in onze maatschappij.”

Khan, een voormalige professionele cricketspeler en ooit een veel gezien figuur in Britse sociale kringen, stelde verder dat hij ook ziet hoe “seks, drugs en rock and roll” bijdragen tot het hoge aantal echtscheidingen.

Volgens het kabinet van Khan werden zijn opmerkingen echter uit de context gerukt. “De premier zei dat onze strikte anti-verkrachtingswetten alleen genoeg zijn om de toename in het aantal seksuele misdrijven terug te dringen. De hele maatschappij moet daar samen tegen strijden, waaronder de blootstelling aan verleiding terugdringen”, klinkt het in een verklaring. Enkele uren later volgde een nieuwe verklaring waarin de verwijzing naar de “verleiding” werd verwijderd.

Volledig scherm © REUTERS

Volgens de Pakistaanse Mensenrechtencommissie geven Khans opmerkingen blijk van “een verbijsterende onwetendheid over waar, waarom en hoe verkrachtingen gebeuren, en legt hij daarbij tevens de schuld bij de slachtoffers van verkrachting”.

In Pakistan leiden verkrachtingen in minder dan drie procent van de gevallen tot een veroordeling, zegt de organisatie War Against Rape, die gebaseerd is in Karachi. Ze roept Khan en zijn kabinet op om diversiteitstraining te volgen en strenger op te treden tegen verkrachting.

Khans eerste vrouw, de Britse Jemima Khan, schreef op Twitter “de verantwoordelijkheid ligt bij de mannen”, waarbij ze een passage uit de Koran citeerde die mannen oproept om hun blik van vrouwen af te wenden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Khans tweede vrouw, Reham Khan, eveneens een Britse, wijst op Twitter op het feit dat in Pakistan soms jonge kinderen verkracht worden. Dat wijst er volgens haar op dat hij “een totaal verkeerde manier van denken” heeft over verkrachting.

In maart veroordeelde een rechtbank in Lahore twee mannen ter dood, omdat ze vorig jaar een vrouw verkrachtten langs een snelweg. Het incident leidde tot protesten over het hele land nadat een agent vroeg waarom de vrouw ‘s avonds alleen rondreed met haar kinderen.

LEES OOK:

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.