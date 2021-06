Pakistaanse geleerde gearresteerd nadat hij Nobelprijswinnares Malala Yousafzai met dood bedreigt

Sardar Ali werd meteen gearresteerd voor bedreiging, haatspraak en het oproepen tot terrorisme. Ali was het niet eens met wat Yousafzai had gezegd tijdens een interview met het Amerikaanse modeblad Vogue. Daarin stelde de Oxford-alumna zich de vraag of een wettelijke verbintenis tussen een koppel echt nodig is. “Als je een persoon in je leven wil hebben, waarom moet je dan een huwelijkscontract ondertekenen, waarom kan het niet gewoon een partnerschap zijn?”, zei Yousafzai. Het interview kwam in opspraak in Pakistan, omdat het volgens sommige parlementsleden uit haar geboorteplaats Khyber Pakhtunkhwa inging tegen de islam.