Pakistaans parlement keurt chemische castratie goed voor daders verkrachting

Canada Al minstens één dode door zware regenval en modderstro­men in westen van Canada

In de West-Canadese provincie British Columbia is het lichaam van een vrouw teruggevonden in een modderstroom die werd veroorzaakt door de zware regenval in de regio. Het lokale reddingsteam zoekt nu verder naar andere slachtoffers die mogelijk onder de modder bedolven zijn geraakt. Zo kreeg de politie al verschillende oproepen binnen over vermiste personen. Duizenden mensen werden al uit hun huis geëvacueerd. In het stadje Merritt kregen zelfs alle 7.000 inwoners de opdracht om te vertrekken.

17 november