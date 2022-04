Pakistaans Hooggerechtshof onderzoekt constitutionele crisis

Khan verloor zijn parlementaire meerderheid nadat een aantal parlementsleden uit zijn eigen partij en bij coalitiepartners de overstap hadden gemaakt naar de oppositie. De Pakistaanse premier wees meteen Washington met de vinger, en tekende formeel protest aan bij de Amerikaanse ambassade. Volgens Khan willen de VS een ander regime installeren in Pakistan als gevolg van zijn weigering om zich aan te sluiten bij de Amerikaanse standpunten over Rusland en China. De oppositie, die nu de meerderheid heeft in het parlement, wilde zondag een motie van wantrouwen stemmen. Maar parlementsvoorzitter Qasim Suri volgde de redenering van Khan en verwierp de motie. Het is niet duidelijk of de Pakistaanse grondwet dat toelaat.