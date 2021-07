Pakistaan vrijgesproken van godslastering, agent neemt het recht in eigen hand en doodt hem met hakmes

Toeriste dood teruggevon­den na bezoek aan paradijse­lijk strand op Kreta

2 juli Een Franse toeriste die al zes dagen vermist was op het Griekse eiland Kreta is dood teruggevonden. Het lichaam van Violet Gigano (29) lag in een ravijn naast een gevaarlijk wandelpad naar Elafonissi, een paradijselijk strand met roze zand in het zuiden van Kreta.