Paard van toeristenattractie bezwijkt in Spaanse hittegolf en sterft op straat

Beer valt wandelaar aan in Slovenië, debat over berenpopu­la­tie staat op scherp in Alpen

Een man is woensdag aangevallen door een beer toen hij zijn hond uitliet in een bos in Slovenië. Het incident gebeurde ‘s ochtends in een dorp op 20 kilometer van de hoofdstad Ljubljana. De man ontsnapte met lichte verwondingen, de beer trok zich na de aanval terug in het bos, meldden Sloveense media. Vorige week waren er ook al twee incidenten waarbij een auto tegen een beer botste.