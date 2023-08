Oxfam waarschuwt voor ongeziene watercrisis als gevolg van klimaatopwarming

Ruim twee miljard euro ingezameld om hongers­nood in Hoorn van Afrika te bestrijden

Op een donorconferentie van de Verenigde Naties voor de landen in de Hoorn van Afrika in New York is 2,4 miljard dollar (zowat 2,2 miljard euro) aan humanitaire hulp ingezameld. Het geld is bedoeld om mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië te helpen die lijden onder droogte, conflicten en economische problemen. Dat heeft de VN woensdag bekendgemaakt. In totaal zijn meer dan 30 miljoen mensen in nood.