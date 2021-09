Oxfam: “Tekort van 75 miljard dollar aan klimaatfinanciering voor lage-inkomenslanden”

Lage-inkomenslanden zullen in totaal zo'n 75 miljard dollar (64 miljard euro) klimaatfinanciering mislopen. Dat zegt Oxfam vandaag op de eerste dag van de VN Klimaatweek, op basis van een analyse. Rijke industrielanden beloofden in 2009 om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te geven aan kwetsbare landen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Volgens de analyse van Oxfam zou in 2025 pas een jaarlijks bedrag van tussen de 93 en 95 miljard dollar bereikt worden, vijf jaar nadat het doel van 100 miljard had bereikt moeten worden.