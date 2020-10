Oxfam: nieuw vluchtelingenkamp op Lesbos erger dan Moria

Vlamingen op Lesbos: “Je verzorgt een ziek kind, maar ‘s avonds ligt het opnieuw in een ijskoude tent waar water binnensij­pelt”

26 september “Er is soms één toilet per tweehonderd vluchtelingen en als ze geluk hebben, slapen ze met meerdere families in één tent. Anders onder een olijvenboom.” De toestand van twaalfduizend vluchtelingen - waarvan ons land er tot honderdvijftig wil opvangen - op het Griekse eiland Lesbos is bijzonder schrijnend. Vlamingen Caroline Willemen en Mathias Vermaelen doen hun verhaal over de toestand ter plaatse.