OVSE: “Referenda in Oost-Oekraïne niet wettelijk”

Spreekt Poetin vandaag over “schijnre­fe­ren­da” in bezette Oekraïense gebieden? Onze expert Robin Ramaekers: “Druk op hem neemt toe”

Er wordt verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin in de loop van de dag zijn land zal toespreken. Dat zou hij doen nadat bezette gebieden in Oekraïne hebben aangekondigd een referendum te houden om zich bij Rusland te voegen. Het plan wordt internationaal sterk veroordeeld. Volgens oorlogsverslaggever Robin Ramaekers neemt de druk op Poetin toe. Dat zei hij in de studio van VTM NIEUWS.

1:55