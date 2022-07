OVSE-landen gaan onderzoek doen naar situatie mensenrechten in Rusland

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gaat onderzoek doen naar de situatie van de mensenrechten in Rusland. Signalen van inperking van vrijheid van meningsuiting in het land en berichten over martelingen in Russische zogenoemde filtratiekampen hebben de OVSE daartoe aangezet. Sinds de oorlog in Oekraïne werd er door het samenwerkingsverband al eerder onderzoek gedaan naar Russische mensenrechtenschendingen, maar dat ging specifiek over de situatie in Oekraïne.