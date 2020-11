OVSE beschuldigt Trump van "flagrant machtsmisbruik”

“Wat echt zorgwekkend is, is dat Trump de stopzetting gevraagd heeft te midden van het Witte Huis, omringd door alle mogelijke machtssymbolen. Dat is een flagrant machtsmisbruik”, zo zei het Duitse parlementslid Georg Link, coördinator van de internationale waarnemers bij deze stembusgang, in een interview met de Duitse krant Stuttgarter Zeitung.

De OVSE telt 57 lidstaten, waaronder de VS, Canada en de 47 leden van de Raad van Europa. Het doel van de organisatie - met hoofdzetel in Wenen - is de samenwerking tussen haar lidstaten op militair, economisch en humanitair gebied bevorderen. Internationaal wordt de organisatie aangeduid als OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).