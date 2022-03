OVERZICHT. Zelensky waarschuwt voor Russische raketten op NAVO-grondgebied, “Russen vroegen China om steun”

De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat er in de nabije toekomst Russische raketten op het grondgebied van de NAVO kunnen vallen als er geen no fly-zone boven Oekraïne komt. Rusland zou China sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne om militaire en economische hulp gevraagd hebben. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en China’s hoofd voor buitenlands beleid Yang Jiechi elkaar in Rome. Zowel Moskou als Kiev zijn voorzichtig positief over de vredesonderhandelingen en verwachten de komende dagen “concrete resultaten”.

Gevechten en aanvallen

Het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de regio Donbas in het oosten van Oekraïne worden nu door een landcorridor verbonden. Dat heeft de vicepremier van de Krimregering, Georgi Moeradov, maandag gezegd aan het Russische staatsagentschap Ria Novosti. “De autoweg van de Krim naar Marioepol is onder onze controle”, klinkt het. Volgens Moeradov zou dit kunnen helpen om de mensen in de regio Donetsk te voorzien van humanitaire goederen. Vanuit Oekraïne kwam er nog geen bevestiging van het nieuws.

Waarnemers gaan ervan uit dat een van de doelstellingen van de Russische invasie in Oekraïne het forceren van een landcorridor is van de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne naar het schiereiland de Krim.

• Rond vijf uur ‘s morgens is in een flatgebouw van negen verdiepingen in Kiev brand uitgebroken na beschietingen. Dat meldt de Kyiv Independent op basis van de hulpdiensten.

• Het 64 kilometer lange Russische konvooi, dat lange tijd stilstond in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev, is nu grotendeels verspreid. Dat was afgelopen weekend al te zien op nieuwe satellietbeelden. De Russische troepen zijn volgens de Britten tot op 25 km van Kiev genaderd. “Een inval kan voor elk moment zijn”, stelde historicus Tom Simoens zaterdag aan VTM NIEUWS. De Nederlandse ex-luitenant-generaal Mart de Kruif ziet het somber in voor Kiev: “Ik zie het Grozny-scenario ontrollen”.

• Volgens de Oekraïense generale staf bereiden de Russische troepen in het land verschillende offensieven voor. De eenheden zouden onder meer voorraden veiligstellen en zich hergroeperen. Zodra dat is gebeurd, worden nieuwe aanvallen verwacht, onder andere op de steden Charkiv (in het oosten), Soemy (in het noordoosten) en Brovary, een voorstad van Kiev.

• In de regio Loehansk, in het oosten van het land, concentreert Rusland zich voornamelijk op de opmars naar Sjevjerodonetsk. Moskou had zondag al aangekondigd dat strijders van de pro-Russische separatisten het oostelijke en zuidelijke deel van de stad met zo’n 100.000 inwoners hadden geblokkeerd.

• Het luchtalarm zou afgelopen nacht in maar liefst 19 van de 24 Oekraïense regio’s geklonken hebben. Onder andere in de steden Chernihiv en Kramatorsk klonken de sirenes.

• De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov beweert dat hij in Oekraïne is. In een video op Telegram zegt hij ten noordwesten van Kiev te zijn, bij het vliegveld Hostomel dat het toneel is geweest van hevige gevechten tussen Russische en Oekraïense soldaten. Of zijn claim klopt, en of hij echt in Oekraïne is, kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Zondag had Kadyrov al aangekondigd naar zijn troepen in Oekraïne te zullen reizen.

• De Britse inlichtingendienst zegt dat Rusland een blokkade van de Oekraïense Zwarte Zeekust heeft ingesteld, waardoor Oekraïne geen handel meer via de zee kan drijven. Ook voorzien de Britten de komende weken mogelijk nieuwe amfibische aanvallen van Russische troepen. Oekraïne noch Rusland heeft het bestaan van de blokkade reeds bevestigd. Op satellietbeelden is de schade te zien die de Russen aan het begin van de oorlog aan faciliteiten op het Oekraïense Slangeneiland hebben toegebracht.

• Gisteren kwamen 35 mensen om en raakten meer dan 130 mensen gewond als gevolg van Russische luchtaanvallen op de Oekraïense militaire basis in Yavoriv. Die ligt op minder dan 25 kilometer van de grens met NAVO-lid Polen. Het was voor het eerst dat het oorlogsgeweld in Oekraïne de Poolse grens zo dicht naderde. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken veroordeelt de aanval. “Deze beestachtigheid moet stoppen.”

Vredesonderhandelingen

• Zowel Moskou als Kiev zijn voorzichtig positief over de vredesonderhandelingen. Ze verwachten de komende dagen “concrete resultaten”, klinkt het bij Russische en Oekraïense leden van de delegaties. De twee landen onderhandelen al twee weken, maar hebben tot dusver geen doorbraak bereikt.

• Gevangen Russische soldaten zullen in Oekraïne gestraft worden of geruild worden tegen door Rusland gevangen genomen Oekraïense soldaten. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk, die benadrukt dat Oekraïne zich aan de internationale humanitaire wetten zal houden in de omgang met Russische krijgsgevangenen. De gevangenen zouden mogelijk tewerkgesteld worden om de kapotgeschoten infrastructuur van het land weer te helpen opbouwen.

Zelensky: zonder no-flyzone vallen er raketten op NAVO-lidstaten

• De Oekraïense president Zelensky heeft er in een videotoespraak opnieuw bij de NAVO op aangedrongen een no-flyzone in te stellen boven Oekraïne. Anders zullen er in de nabije toekomst ook Russische raketten terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten, waarschuwde hij. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg stelde eerder al dat de NAVO niet direct bij de oorlog in Oekraïne betrokken wil worden. Indien er Russische raketten neerkomen op het grondgebied van zijn lidstaten, zou de NAVO echter alsnog betrokken raken bij het conflict.

• Volgens de Oekraïense minister van Volksgezondheid Viktor Ljasjko zijn zeven ziekenhuizen in Oekraïne onherstelbaar verwoest sinds het begin van de Russische invasie. Meer dan honderd andere zorginstellingen zouden door het militaire geweld zijn beschadigd. Onder medisch personeel vielen volgens de minister in de oorlog tot nu toe zes doden en twaalf gewonden. Sinds het begin van de inval in Oekraïne zijn al 31 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten gemeld via het surveillancesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Russische staatstelevisie in bezet Melitopol

• In Melitopol heeft het lokale Russisch-gezinde parlementslid Halyna Danylchenko aangekondigd dat er voortaan uitzendingen van de propaganda-spuiende Russische staatstelevisie in de bezette stad worden uitgezonden, vanwege “het grote gebrek aan betrouwbare informatie.” Dat meldt de Kyiv Independent.

Melitopol viel aan het begin van de oorlog al in Russische handen. Vorige week vrijdag werd burgemeester Ivan Fedorov door Russische eenheden ontvoerd en gisteren werd door de bezetter een nieuwe burgemeester geïnstalleerd.

Media VS: Rusland zou China om militaire en economische hulp hebben gevraagd

• Rusland zou China sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne om militaire en economische hulp gevraagd hebben. Rusland zou onder andere hebben gevraagd om economische steun om de impact van de sancties te beperken. Dat melden verschillende Angelsaksische media, waaronder The Financial Times en The Washington Post, op basis van anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering. De regeringsfunctionarissen gaven geen informatie over welke wapens of munitie Moskou hoopte te krijgen van Beijing. Ook bleef het onduidelijk hoe en of China reageerde op de vragen. De Chinese ambassadeur in de VS zei echter tegen persbureau Reuters dat hij er nooit iets van heeft gehoord.

• Vandaag staat in Rome een ontmoeting tussen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en China’s hoofd voor buitenlands beleid, Yang Jiechi. Dan zal uiteraard de oorlog in Oekraïne ter sprake komen. De Amerikaanse regering heeft China en Chinese bedrijven herhaaldelijk gewaarschuwd Rusland niet te helpen sancties te omzeilen. In zo’n geval zouden Chinese bedrijven zelf het doelwit kunnen worden van Amerikaanse strafmaatregelen.

