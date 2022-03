OVERZICHT. VS gaat 'kamikaze-drones' leveren aan Oekraïne, Poolse premier roept westerse leiders op tot ‘solidariteitsbezoek’ aan Kiev

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tot ongenoegen van het Kremlin openlijk een “oorlogsmisdadiger” genoemd . Daarnaast bevestigde hij 1 miljard dollar aan militaire hulp voor Oekraïne. Rusland stapt volgens de Britse inlichtingendiensten over op het gebruik van oudere en minder precieze wapens in Oekraïne, wat tot meer onbedoelde schade en meer burgerdoden kan leiden. Vandaag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw in spoedzitting bijeen.

Gevechten en aanvallen

• Russische eenheden hebben afgelopen nacht een militair doelwit aangevallen in Sarny, een stad op zo’n zestig kilometer van de Wit-Russische grens. Dat zegt gouverneur Vitaly Koval van Rivne oblast. Er zijn voorlopig nog geen slachtoffers gemeld, meldt de Kyiv Independent. In meerdere steden en regio’s over het hele land klonk het luchtalarm.

• In de noordelijke stad Chernihiv zouden gisterenochtend tien mensen omgekomen zijn door Russische beschietingen toen ze in een rij aan het wachten waren op brood. Dat meldt de Amerikaanse ambassade in Kiev, maar wordt door het Russische ministerie van Defensie ontkend.

• De ontvoerde burgemeester van de door de Russen bezette Zuid-Oekraïense stad Melitopol, Ivan Fedorov, is weer vrij en bevindt zich momenteel in de Centraal-Oekraïense stad Zaporizja. Volgens The Kyiv Independent werd hij geruild tegen negen jonge gevangengenomen Russische dienstplichtigen. De burgemeester sprak na zijn vrijlating telefonisch al met president Zelensky en beloofde hij hem “na een of twee dagen rust verder te strijden”.

• Volgens conservatieve schattingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn tijdens de Russische invasie in Oekraïne al meer dan 7.000 Russische soldaten omgekomen in minder dan drie weken tijd. Dat is meer dan het aantal in Irak en Afghanistan omgekomen Amerikaanse soldaten in twintig jaar tijd, meldt The New York Times. Rusland heeft bevestigd dat er al drie generaals omgekomen zijn in de strijd. De VS schat het aantal gewonden aan Russische zijde op zo'n 14.000 tot 21.000 op een totaal van zo'n 150.000 Russische militairen die in Oekraïne ten strijde trekken.

• Rusland stapt volgens inlichtingen van het Britse ministerie van Defensie over op het gebruik van oudere en minder precieze wapens in Oekraïne. De oudere wapens die Rusland nu inzet, zijn “in militair opzicht minder effectief” en veroorzaken waarschijnlijk onbedoelde schade en kunnen leiden tot meer burgerdoden.

• Omdat de Russische invasie flinke vertraging oploopt en de Russen er niet in zijn geslaagd het Oekraïense luchtruim te controleren, heeft het land “veel meer langeafstandsraketten gebruikt dan vooraf gepland”. Niet alleen is de Russische opmars vertraagd, ook de militaire doelen zijn volgens de Britten niet behaald.

VN-Veiligheidsraad vandaag opnieuw bijeen over Oekraïne

• De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag opnieuw bijeen om zich te beraden over de oorlog in Oekraïne. Dat is al de negende keer sinds de Russische invasie drie weken geleden begon. De spoedzitting van het machtigste VN-orgaan is aangevraagd door onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Albanië. “Rusland begaat oorlogsmisdaden en valt burgers aan”, lichtte de Britse VN-vertegenwoordiging de noodzaak ervan toe. De bijeenkomst begint in de namiddag lokale tijd, rond 20 uur Belgische tijd.

• Volgens de Verenigde Naties zijn er al 726 burgers gestorven sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, maar dat aantal “zal in werkelijkheid significant hoger zijn”. In totaal zijn er volgens de VN al meer dan 1.900 burgerslachtoffers.

Biden noemt Poetin voor het eerst oorlogsmisdadiger

• De Amerikaanse president Joe Biden vindt zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een oorlogsmisdadiger door diens besluit het buurland Oekraïne binnen te vallen. Joe Biden zei dat haast langs zijn neus weg, na een vraag van een journaliste. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president die benaming gebruikte om zijn Russische ambtgenoot te omschrijven. De opmerking is nu in het Kremlin in het verkeerde keelgat geschoten. “Deze retoriek is onaanvaardbaar en onvergeeflijk”, stelt woordvoerder Dmitry Peskov. Het incident zet de gespannen machtsverhouding tussen beide landen alleen maar meer op scherp.

Biden bevestigt 1 miljard dollar voor militaire hulp

• De Amerikaanse president Joe Biden heeft bevestigd dat er 800 miljoen dollar bijkomende militaire hulp naar Oekraïne gaat. Er was onlangs al 200 miljoen beschikbaar gesteld. Biden sprak over een “ongeziene” enveloppe van één miljard dollar op een week tijd om het Oekraïense leger te steunen in zijn strijd tegen de Russen. De extra steun bestaat onder meer uit honderd ‘kamikaze-drones’, zogenoemde Switchblade drones die ontploffen bij het raken van een doelwit. Ook beloofden de VS Oekraïne 800 Stinger-luchtdoelraketten, 9.000 antitankwapens en een reeks handvuurwapens, machinegeweren en granaatwerpers.

• Ook onderzoekt de regering-Biden of luchtafweersystemen met een verdere bereik geleverd kunnen worden. Daar had de Oekraïense president Zelensky specifiek om verzocht naar aanleiding van het bombardement bij de Poolse grens afgelopen weekend.

Poolse premier roept westerse leiders op ‘solidariteitsbezoek’ aan Kiev te brengen

• De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft in de Duitse krant Bild de overige Westerse staatshoofden en regeringsleiders opgeroepen een solidariteitsbezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev te maken. “Ze moeten in de ogen van de vrouwen en kinderen kijken en hen helpen hun leven en onafhankelijkheid te redden. Daar vechten ze voor de waarden van Europa en de Westerse wereld”, liet Morawiecki optekenen. Dinsdag zakte de Poolse premier, samen met de Tsjechische en Sloveense regeringsleiders, af naar Kiev om daar de Oekraïense president Zelensky te ontmoeten.

Franse buitenlandminister: Rusland doet alsof het onderhandelt

• De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, heeft weinig vertrouwen in de onderhandelingen die Rusland momenteel voert met Oekraïne. In een interview met de Franse krant Le Parisien zegt hij “dat met een pistool tegen het hoofd niet te praten valt”. Hij verwijt Rusland dan ook “alleen maar te doen alsof het onderhandelt”.

Le Drian maakt zich ook zorgen over een mogelijke chemische of biologische aanval in Oekraïne. Als zo’n aanval plaats zou vinden is er volgens de buitenlandminister maar één mogelijke verantwoordelijke. “Dat kan alleen maar Rusland zijn”, stelt hij. Het inzetten van chemische of biologische wapens noemt Le Drian “een ontoelaatbare escalatie van het conflict”. Mocht het toch zover komen, dan leidt dat volgens de Franse minister tot “massieve en radicale economische sancties, zonder taboes”. Wat hij daar precies mee bedoelde, werd in het gesprek met de Franse krant niet duidelijk.

Russisch leger bombardeert theatergebouw Marioepol

• In de Oekraïense stad Marioepol heeft Rusland gisteren het theatergebouw gebombardeerd, waar zich op dat moment volgens de lokale autoriteiten tussen de duizend en twaalfhonderd burgers schuilhielden. Er zijn nog geen berichten over gewonden of doden. Een Oekraïens parlementslid vertelt aan de BBC dat hij hoopt dat het dodental meevalt omdat de burgers zich schuil zouden hebben gehouden in een speciaal ontwikkelde bunker onder het theater. Dat zou voldoende bescherming moeten bieden tegen het bombardement. Door het puin zijn de autoriteiten er echter nog niet in geslaagd de mensen te bereiken. Human Rights Watch (HRW) stelt dat het niet uit kan sluiten “dat de aanslag gericht was op een militair doelwit in de omgeving”. Volgens de mensenrechtenorganisatie bood het theater plaats aan “zeker vijfhonderd burgers”.

Volgens de Oekraïense buitenlandminister Koeleba is het onmogelijk dat de Russen niet wisten dat het gebouw dienstdeed als openbare schuilplek.

Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar van voor het bombardement is te zien dat met grote witte letters in het Russisch het woord “kinderen” op de pleinen voor en achter het theater geschreven is, maar die waarschuwing heeft het bombardement niet tegen kunnen houden.

Volledig scherm Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar van voor het bombardement is te zien dat in het Russisch het woord “kinderen” op verschillende plekken bij het theater geschreven is. © AP

VN-hof: Rusland moet oorlog in Oekraïne staken

• Rusland moet onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stoppen. Dat eist het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties. Rusland mag de pro-Russische separatisten in de regio’s Donetsk en Loehansk ook niet helpen, bepaalde het Internationaal Gerechtshof gisteren. Dertien van de vijftien rechters stemden voor de uitspraak. De twee tegenstemmers kwamen uit Rusland en China. Uitspraken van de rechters zijn bindend, maar het hof kan landen niet dwingen zich aan de uitspraak te houden.

In een eerste reactie noemde de Oekraïense president Zelensky de uitspraak “een volledige overwinning” en hij zei dat “het negeren van de opdracht Rusland nog verder zal isoleren”. Rusland zelf deed niet mee aan de zaak. Het land ontbrak toen Oekraïne zijn verhaal vertelde en gaf ook geen weerwoord.

Poetin zaait verdeeldheid in eigen land en waarschuwt Russen voor pro-westerse “verraders”

• De Russische president Vladimir Poetin vaardigde gisteren een openbare waarschuwing uit voor de Russen die hij als verraders bestempelt. Volgens hem wil het Westen hen gebruiken als een “vijfde colonne” om het land te vernietigen. Het Russische volk zal volgens Poetin “snel het verschil kunnen zien tussen verraders en patriotten”.

Vrouw die Russische journaaluitzending verstoorde wil Rusland niet verlaten

• Marina Ovsjannikova, de journaliste die maandagavond een boodschap tegen de oorlog toonde op het journaal van een Russische staatszender is niet van plan om Rusland te verlaten. Ovsjannikova maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen, maar wil “absoluut niet weg”. Tegelijkertijd beseft ze wel dat haar leven voorgoed veranderd is. “Ik kan niet meer terugkeren naar mijn oude leven”, aldus de vrouw, die momenteel zit ondergedoken bij vrienden. Ovsjannikova kreeg al een geldboete van 30.000 roebel (zo'n 260 euro), maar wordt mogelijk ook nog strafrechtelijk vervolgd voor haar tv-optreden.