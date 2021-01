OVERZICHT. Vier doden en ruim 50 aanhoudingen: dit weten we tot nu toe over de bestorming van het Capitool

• Aanhangers van de Amerikaanse president Trump dringen rond drie uur 's middags lokale tijd in Washington DC het Capitool binnen, waar het Congres op dat moment onder leiding van vicepresident Mike Pence bijeen is om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. Daarmee zou Joe Biden officieel door het Congres tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitgeroepen moeten worden. De zitting moet onderbroken worden omdat betogers het gebouw en later ook de zaal binnendringen waar de Senaat vergadert.

Volledig scherm Aanhangers van president Trump dringen het Capitool binnen. © EPA

• Een vrouw die tijdens de bestorming is neergeschoten in het Capitool, overlijdt in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het is onduidelijk van wie de kogel afkomstig was, die de vrouw in haar nek of borst geraakt zou hebben. Intussen is haar identiteit bekendgemaakt: het gaat om Ashli Babbit uit San Diego, een ex-militair die veertien jaar lang bij de Amerikaanse luchtmacht zat. Volgens haar echtgenoot, die haar identiteit bevestigde, was Babbit een groot fan van Trump en een echte patriot. Uren later melden de politiediensten van Washington DC dat er nog drie doden gevallen zijn: die sterfgevallen waren het gevolg van een “medisch noodgeval”, maar het is onduidelijk wat daarmee precies bedoeld wordt. Ook meldt de politie dat er pijpbommen zijn aangetroffen bij de hoofdkwartieren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij.

• Aankomend president Joe Biden veroordeelt de bestorming van het Capitool. Hij is “geschokt dat we op dit donkere moment zijn aanbeland: dit hebben we nog nooit gezien.” Biden roept president Trump op “te eisen dat deze belegering beëindigd zou worden.”

Volledig scherm Presidentskandidaat Joe Biden spreekt de natie toe. © AFP

• In een reactie per video op de rellen, vraagt president Trump zijn aanhang om naar huis te gaan, maar blijft hij tegelijkertijd olie op het vuur gooien door zijn ongefundeerde claim te herhalen dat de verkiezingen frauduleus verliepen.

• De gewraakte videoboodschap waarin Trump dat doet wordt later door zowel Twitter als Facebook verwijderd. Beide socialmediabedrijven besluiten later op de avond de accounts van de president inmiddels ook (tijdelijk) te schorsen. Twitter dreigt Trump met een permanente ban als hij de regels van het bedrijf blijft breken.

• Omdat de ordetroepen de bestorming niet onder controle krijgen, schakelt vicepresident Mike Pence de Nationale Garde in om de relschoppers uit het Capitool te verjagen. Vlak voor de avondklok om zes uur 's avonds ingaat en zo'n vier uur na het begin van de bestorming maken functionarissen bekend dat het Capitool weer veilig is. Senatoren worden teruggeleid naar de Senaatskamer om de certificering van Biden’s overwinning te hervatten.

Volledig scherm De Nationale Garde staat klaar om het Capitool te beschermen. © AP

• Vice-president Mike Pence, die volgens zijn woordvoerder tijdens de bestorming het Capitool nooit verlaten zou hebben, opent de sessie met de volgende woorden: “Aan degenen die vandaag grote schade hebben aangericht in ons Capitool: je hebt niet gewonnen. Geweld wint nooit. Vrijheid wint. En dit is nog steeds het huis van de mensen... Laten we weer aan het werk gaan.”

Volledig scherm Vice-president Mike Pence ontvangt applaus wanneer hij na de bestorming terug de zaal in wandelt om de vergadering te hervatten. © AFP

• Oud-president Barack Obama noemt de bestorming van het Capitool in een verklaring “een schande” voor de Verenigde Staten. Hij ziet zijn opvolger als mede-aanstichter van het geweld en wijst daarbij op de ongefundeerde leugens door Trump over de uitslag van de presidentsverkiezingen. Obama krijgt bijval van andere oud-presidenten Bill Clinton en George W. Bush, die het zelfs heeft over “taferelen uit een bananenrepubliek".

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• De politiecommissaris van Washington DC, Robert Contee zegt dat tot nu toe 52 mensen gearresteerd zijn in verband met de “rellen” in de hoofdstad. Tijdens de rellen over de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam, werden in de stad meer dan 400 mensen gearresteerd. Vanuit de zwarte gemeenschap komt dan ook kritiek op “de fluwelen handschoentjes” waarmee de blanke Trump-aanhangers werden aangepakt bij wat velen zien als een staatsgreep, in vergelijking met de harde politie-aanpak van de Black Lives Matter-activisten en demonstranten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

• Meerdere Republikeinen spreken zich uit tegen het geweld en distantiëren zich van president Trump. De zittende Republikeinse senator Kelly Loeffler uit Georgia, die gisteren de strijd om haar zetel verloor van de Democraat Raphael Warnock, heeft laten weten deze uitslag niet aan te vechten. Loeffler was dat in eerste instantie wel van plan, maar het geweld in Washington heeft haar op andere gedachten gebracht.

• Nadat onder andere de Democraten Ilhan Omar en Alexandria Ocasio Cortez opgeroepen hebben tot het afzetten van president Trump, bericht CNN op basis van een bron binnen de Republikeinse partij dat enkele ministers van de Amerikaanse regering het afzetten van president Donald Trump bespreken. Op basis van het 25e amendement kan het kabinet een president afzetten als die niet langer geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen.

• Onder anderen oud-ministers en de National Association of Manufacturers, die duizenden grote Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigt, willen dat Trump onder die procedure uit zijn ambt moet worden gezet. Ook leden van de commissie voor juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden dringen er bij vicepresident Pence op aan Trump zo snel mogelijk uit zijn ambt te zetten. “Zelfs in zijn videoboodschap vanmiddag heeft president Trump getoond dat hij niet mentaal gezond is en niet in staat is om de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 2020 te verwerken en te accepteren”, staat in een verklaring van de commissieleden.

Volledig scherm Trumpaanhangers dragen gasmaskers bij de bestorming van het Capitool. © AFP