OVERZICHT. Van de lockdown in Nederland tot strenge maatregelen voor niet-gevaccineerden in Duitsland: tal van Europese landen vieren Nieuwjaar in mineur

Nederland

Om te beginnen bij onze noorderburen, waar er reeds voor Kerstmis een lockdown werd afgekondigd door de regering. Sinds zondag 19 december zijn alle niet-essentiële winkels en horecazaken gesloten. Er mogen maximaal twee gasten thuis worden uitgenodigd, behalve met kerst en nieuwjaar. Dan zijn uitzonderlijk vier gasten toegelaten. Deze (strenge) regels gelden nog zeker tot 14 januari.

Duitsland

Ook in Duitsland gelden strengere maatregelen. Deze zijn minder streng dan in Nederland en er werd gewacht met ze in te voeren tot na Kerstmis. “Maar het is momenteel niet de juiste tijd voor feesten en avonden samen in grote groepen”, zei de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Vanaf vandaag (28 december) mogen gevaccineerden en genezen mensen nog maar met maximaal tien mensen bijeenkomen, zowel binnen als buiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen tot 15 jaar. Voor ongevaccineerden golden sowieso al strengere regels op tal van plaatsen en die blijven gelden. Zo kunnen personen zonder vaccinatiepas of herstelcertificaat in tal van Duitse deelstaten niet op restaurant. Ook voor musea, vrijetijdscentra en veel winkels geldt de 2G-regel (gevaccineerd of genezen). Ongevaccineerden mogen alleen met een negatieve test naar het werk of in de trein.

Verder gaan vandaag de nachtclubs en discotheken dicht. Bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen is geen publiek meer welkom.

Volledig scherm Gisteren kwamen tal van mensen in Duitsland op straat tegen de nieuwe aangekondigde maatregelen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Frankrijk

In Frankrijk wacht men nog een tikkeltje langer met verstrengingen. Wel zullen de Fransen het dit jaar moeten doen zonder de traditionele vuurwerkshow in Parijs. De regering had lokale overheden gevraagd om dergelijke festiviteiten af te blazen en burgers opgeroepen zich vooral te laten testen voor feestjes.

Vanaf 3 januari is het reeds verplicht voor klanten in bars en cafés om aan een tafel te gaan zitten. Daarnaast moeten de Fransen, wanneer het kan, minstens drie dagen per week thuiswerken. Ook mogen maar maximum 2.000 mensen aanwezig zijn op evenementen binnen en 5.000 buiten.

Concerten waar aanwezigen rechtstaan, zullen dan weer worden verboden. Er komt ook een verbod op eten en drinken in alle bioscopen, theaters, sportgelegenheden en het openbaar vervoer, ook als dat over lange afstand is, zei de Franse premier Jean Castex. Ook zal het mondmasker verplicht worden in stadscentra, aldus de premier.

Op 15 januari wordt er een vaccinatiepas ingevoerd, zo kondigde Castex gisteren aan. Deze vaccinatiepas moet de gezondheidspas vervangen en zal onder andere gelden in restaurants, musea, theaters en sportzalen. Een negatieve test is dan niet meer voldoende.

Volledig scherm Premier Jean Castex © Photo News

Griekenland

Eveneens op 3 januari zullen er maatregelen ingevoerd worden in Griekenland. Vanaf dan worden FFP2-maskers verplicht in openbare ruimtes. Cafés en tavernes moeten sluiten om middernacht en gasten moeten blijven zitten. Sportevenementen worden beperkt tot 10 procent van de toeschouwerscapaciteit of maximaal 1.000 fans.

Oostenrijk

In Oostenrijk geldt een streng 2G-beleid (gevaccineerd of genezen). Ongevaccineerden of personen die geen herstelcertificaat bezitten, hebben in feite huisarrest. Ze moeten verplicht thuisblijven en mogen enkel naar buiten voor essentiële activiteiten (bijvoorbeeld werken of boodschappen doen).

Sinds gisteren (27 december) moet de horeca nog een uurtje vroeger dicht: om 22 uur in plaats van om 23 uur. Die regel geldt ook op oudejaarsavond.

Spanje

In Spanje gelden sinds 24 december lokaal verschillende maatregelen, maar in heel het land is de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd.

Verder gelden in de regio Catalonië de strengste regels. Onder meer clubs, bars en dansclubs zijn daar gesloten en er geldt opnieuw een avondklok tussen 1 uur en 6 uur ’s morgens. Verder wordt het aantal gasten op restaurant en in culturele- en vrijetijdsvoorzieningen beperkt, net als het aantal mensen dat privébijeenkomsten mag bijwonen, aldus de plaatselijke regering van de autonome regio.

Volledig scherm In Catalonië (waaronder ook Barcelona) geldt een avondklok tussen 1 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. © AFP

Italië

Ook Italië introduceerde reeds maatregelen die (een beetje) strenger zijn. Het mondmasker is opnieuw overal verplicht, ook buiten. Op het openbaar vervoer, in bioscopen, theaters en voetbalstadions moet dat zelfs een FFP2-masker zijn.

In musea zijn enkel gevaccineerde of genezen personen nog welkom (2G-beleid). En vanaf 1 februari is de coronapas nog maar zes in plaats van negen maanden geldig.

