OVERZICHT. Steeds meer landen willen coronapas invoeren: wat betekent dat? En welke privileges hangen eraan vast?

Steeds meer Europese landen hebben een coronapaspoort geïntroduceerd, of zijn dat in de nabije toekomst van plan. Zo’n paspoort brengt vaak heel wat vrijheden met zich mee, al verschilt dat van land tot land. Een overzicht.

Een coronapaspoort, coronacertificaat of soms ook wel eens het ‘toegangsticket tot de vrijheid’ genoemd, is simpelweg een digitaal of papieren bewijs dat je bent ingeënt met een coronavaccin, een negatieve test hebt afgelegd of recent genezen bent van het coronavirus. Het Europees Parlement gaf alvast groen licht voor zulke paspoorten (Europees COVID-19-certificaat) die het reizen binnen de EU een pak eenvoudiger maken. Anderzijds willen tal van landen met een soortgelijk systeem de eigen inwoners alvast wat meer vrijheid gunnen.

Denemarken

Denemarken was een van de eersten om een coronapaspoort te introduceren. Dat gebeurde zo’n twee weken geleden al. Het gaat om een digitaal of papieren bewijs dat Denen bij zich (kunnen) dragen. Daarop staat te lezen of ze ingeënt zijn met een coronavaccin. Voorlopig zal het echter vooral gaan om negatieve testbewijzen; slechts een kwart van de Deense bevolking ontving een eerste prik. Als Denen zo’n negatief testbewijs (dat maximum 72 uur oud mag zijn) of het bewijs van een coronaprik op zak hebben, genieten ze van enkele privileges.

Denen zonder coronapaspoort mogen bijvoorbeeld enkel plaatsnemen op het terras van horecazaken terwijl Denen mét zo’n paspoort ook binnen mogen zitten. Daarnaast mag deze laatste groep voetbalmatchen en theatervoorstellingen bijwonen en naar de bioscoop of fitness gaan.

De horeca moet echter nog steeds voor iedereen, zelfs voor geprivilegieerden, de deuren sluiten omstreeks 23 uur. Na 22 uur mag er geen alcohol meer geserveerd worden.

Noorwegen

Ook Noorwegen versoepelt de beperkende maatregelen voor wie gevaccineerd is tegen of genezen is van Covid-19. Een coronapaspoort dat vanaf juni zou worden ingevoerd, moet dat bewerkstelligen.

Wie beschermd is tegen het coronavirus zal door de regering niet langer worden afgeraden niet-essentiële reizen binnen Noorwegen te ondernemen. Ook de regels voor privébijeenkomsten worden voor deze groep versoepeld. Daarnaast kunnen coronapassen worden gebruikt om bijvoorbeeld evenementen bij te wonen.

Noorwegen telt 5,4 miljoen inwoners. Bijna 1,4 miljoen mensen kregen er al minstens één coronaprik. Ongeveer 380.000 van hen kregen ook al een tweede vaccindosis.

Duitsland

In Duitsland hebben de partijen reeds een resem aan versoepelingen uitgewerkt voor gevaccineerden, personen die genezen zijn van Covid-19 of een negatief testbewijs kunnen voorleggen. De bedoeling is dat deze versoepelingen deze week nog worden goedgekeurd door het parlement, waarna ze meteen zouden kunnen ingaan.

Dat zou goed nieuws zijn voor talrijke Duitsers, want er hangen wel enkele voordelen vast aan de regeling. De nieuwe regels in Duitsland zouden een vlottere toegang tot winkels en diensten omvatten, evenals een vrijstelling van de avondklok en minder beperkingen op het aantal privécontacten.

De gevaccineerden of genezen coronapatiënten kunnen dan zonder voorafgaande test een winkel of kapperszaak bezoeken. Voorts hoeven ze na een reis ook niet in quarantaine te gaan bij hun terugkeer in Duitsland, tenzij ze naar een gebied gereisd zijn waar een virusvariant bijzonder intensief circuleert. Gevaccineerde of herstelde Duitsers moeten wel nog altijd een mondmasker dragen en zich houden aan de social distancing.

Oostenrijk

Ook in Oostenrijk zal men vanaf 19 mei een soort van coronapas introduceren. Opnieuw staat er op die pas te lezen of men (tenminste 21 dagen geleden) ingeënt is met het coronavaccin. Als dat het geval is, moet men geen negatief testbewijs voorleggen of aantonen dat men recent genezen is van Covid-19 en mag men zo een restaurant, evenement of museum bezoeken.

Vlaanderen

Vlaanderen denkt overigens ook na over een coronapaspoort. Dat liet Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) verstaan. Zo’n coronapas zou wel pas gelden “zodra iedereen de kans kreeg om zich te laten vaccineren”. Beke zou het instrument ook enkel willen inzetten voor grootschaliger evenementen. “Als je dat niet gecontroleerd organiseert, dreigen er immers veel negatieve gevolgen”, aldus de minister. Hij wil de pas dus niet gebruiken voor iets kleinschaligs als een bezoek aan café of restaurant.