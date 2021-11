OVERZICHT. Steeds meer landen overwegen strengere maatregelen voor inwoners en toeristen: wat is de 2G-regel en waar wordt die toegepast?

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk zijn negatieve coronatesten niet langer voldoende om op restaurant te gaan, of zelfs het land binnen te geraken. Nederland neemt de 2G-regel in eveneens overweging. Wat is die 2G-regel? Waar wordt die toegepast? En wat betekent dat voor het toerisme?

Op de meeste plaatsen geldt de zogenaamde 3G-regel: ofwel moet men gevaccineerd, genezen of getest zijn. Het ene land is wat strenger dan het andere en aanvaardt bijvoorbeeld enkel negatieve PCR-testen (geen antigeentesten). Sommige gaan echter nog een stapje verder nu de cijfers stijgen en aanvaarden enkel een vaccinatiebewijs of herstelcertificaat (2G). Wie enkel getest is, wordt de toegang geweigerd.

Duitsland

In Duitsland mogen de deelstaten zelf beslissen of ze de 2G- of de 3G-maatregel toepassen. In onder meer Berlijn, Brandenburg, Saksen en Hamburg opteert het lokale bestuur voor de 2G-regel. Dat betekent dat inwoners, alsook toeristen, enkel welkom zijn in restaurants, sportfaciliteiten, pret- en dierenparken als ze gevaccineerd of hersteld zijn van Covid-19.

Op sommige plaatsen (in onder meer Mecklenburg-Voor-Pommeren en Noordrijn-Westfalen) mogen horecauitbaters en discotheken zelf beslissen of ze enkel het vaccinatiebewijs of herstelcertificaat accepteren als toegangsbewijs.

In de overige deelstaten geldt de 3G-regel: gevaccineerd, hersteld of negatief getest (met een PCR-test die maximaal 72 uur oud is of met een antigeentest die maximaal 48 uur oud is).

Gisteren nog liep het zevendaags gemiddelde van het aantal besmettingen in Duitsland op tot een record van 201,1 coronagevallen per 100.000 inwoners. Sinds de start van de pandemie lag dat aantal nooit zo hoog. Op het hoogtepunt van de tweede golf werd er een zevendaags gemiddelde van 197,6 gevallen opgetekend.

Oostenrijk

Ook Oostenrijk wijzigde gisteren de regels naar aanleiding van de stijgende cijfers. De strengere 2G-regels gelden sowieso al in het hele land: in skigebieden, restaurants, hotels en cafés heb je nu een vaccinatiebewijs of herstelcertificaat nodig. Hetzelfde geldt voor de après-ski en de skiliften. Daarnaast zijn FFP2-mondmaskers verplicht in de skigebieden.

Het land, dat deze winter weer heel wat toeristen verwacht, gaat trouwens nog een stapje verder. Een vaccinatie met Johnson & Johnson is maar geldig tot 3 januari. Wie twee inentingen kreeg, kan tot maximum negen maanden na de tweede prik op skivakantie in Oostenrijk.

Nog tot 6 december geldt een overgangsperiode. Tot dan zijn een PCR-test samen met het bewijs van een eerste dosis van het coronavaccin voldoende. Daarna kan de negatieve PCR-test niet meer gebruikt worden door toeristen.

Met behulp van de “Schnitzelpanik” - de angst om niet meer op restaurant te kunnen gaan - die veroorzaakt wordt door de 2G-regel hoopt de Oostenrijkse overheid de vaccinatiecijfers op te schroeven. Meer dan een kwart van de Oostenrijkers van 12 jaar en ouder beschikt nog niet over een coronacertificaat. Dat wordt beschouwd als een van de voornaamste redenen voor een stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Oostenrijk. Wekelijks is er sprake van meer dan 8.000 nieuwe besmettingen per dag of zowat 640 besmettingen per 100.000 inwoners (de laatste 14 dagen).

Het kabinet komt vrijdag in Nederland samen over de coronacijfers.

Nederland

In Nederland moeten inwoners en toeristen (ouder dan 12 jaar) een coronatoegangsbewijs (gevaccineerd, hersteld, een negatieve PCR-test niet ouder dan 48 uur of een antigeentest van maximum 24 uur oud) tonen bij onder meer musea, in sportscholen en op restaurant. Maar gezien de cijfers blijven stijgen overweegt de overheid eveneens om strengere maatregelen in te voeren voor ongevaccineerden. De 2G-regel zou een optie zijn. Aanstaande vrijdag, wanneer het kabinet samenkomt, zal er wellicht een beslissing vallen.

Gisteren werden er in Nederland 11.848 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op één na hoogste aantal dit jaar. Het gemiddelde is nu boven het niveau van de vierde golf in juli uitgekomen. Alleen de piek van de tweede golf in december vorig jaar lag nog net iets hoger. Onze noorderburen telden gisteren ook 1.573 coronapatiënten in de ziekenhuizen, bijna een verdubbeling vergeleken met twee weken geleden. Een jaar geleden lagen er bijna 3.000 patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Volgens expert kan dat niveau binnen enkele weken alweer bereikt worden.

Frankrijk

Ook in Frankrijk gaat het de foute richting uit met de coronacijfers. De Franse president Macron houdt vanavond om 20 uur een toespraak over de heropleving van het coronavirus in zijn land. Hij kondigt dan mogelijk ook nieuwe maatregelen aan om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voorlopig geldt de 3G-regel voor onder meer de horeca, hotels en woonzorgcentra. Daarbij moet er op veel plaatsen, waaronder in de wachtrijen voor skiliften en gondels, een mondmasker gedragen worden. Als het aantal besmettingen stijgt tot meer dan 200 per 100.000 inwoners zullen de regels strenger worden. Gisteren was er sprake van een zevendaags gemiddelde van 7.277 nieuwe besmettingen per dag of 116 besmettingen per 100.000 inwoners.

De Franse president Emmanuel Macron.

