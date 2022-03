OVERZICHT. Russen installeren nieuwe burgemeester in Melitopol, Oekraïense eretitel voor het eerst (postuum) naar een vrouw

De Oekraïense president Zelensky wil in Jeruzalem met de Russische president Poetin gaan praten om een eind te maken aan het oorlogsgeweld. Oekraïne zaterdag 13.000 burgers kunnen evacueren via humanitaire corridors. In Melitopol hebben de Russen een nieuwe burgemeester geïnstalleerd, nadat de vorige vrijdag door Russische troepen werd ontvoerd. De eretitel ‘held van Oekraïne’ is voor het eerst (postuum) toegekend aan een vrouw. En de aandelenbeurs in Moskou blijft ook volgende week gesloten, terwijl nu ook NAVO-baas Stoltenberg waarschuwt dat Rusland chemische wapens in kan zetten.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

Luchtaanvallen en gevechten

• In vrijwel alle Oekraïense regio’s is in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm afgegaan, meldt The Kyiv Independent. Het gaat onder meer om de steden Kiev, Lviv en Charkiv. In Lviv is het volgens correspondenten de derde nacht op rij dat het luchtalarm klinkt.

• In Lviv zijn in de vroege ochtend ook meerdere explosies geweest zijn, die tot in Polen te horen waren. De burgemeester van Lviv zegt dat een militaire basis getroffen zijn. Oekraïense media meldden eerder dat de stad stad getroffen zou zijn door meerdere raketten. De westelijke stad is een toevluchtsoord voor oorlogsvluchtelingen vanuit het hele land.

• Ook een gebouw in de plaats Yavoriv, niet ver van de Oekraïens-Poolse grens, is zondagochtend getroffen door een raketaanval. Oekraïense autoriteiten melden dat het zogenoemde centrum voor Internationale vredesbewaking en veiligheid is getroffen door acht raketten.

Daarnaast klonk in onder meer de steden Odessa, Rivne, Kramatorsk, Zjytomyr, Zaporizja, Soemy en Dnipro klonk het luchtalarm, net als in de provincies (oblasts, red.) Kiev, Rivne, Chernihiv, Ternopil, Dnipro, Cherkasy en Soemy. Bij het horen van het alarm worden burgers geacht om zich in veiligheid te brengen in schuilkelders.

• Russische eenheden probeerden volgens de Oekraïense generale staf de zuidoostelijke Oekraïense havenstad Marioepol zaterdagnacht opnieuw te bestormen. Volgens de Oekraïense strijdkrachten rukken pro-Russische separatisten in de oostelijke buitenwijken van de stad op met de hulp van Russische troepen. Het Russische ministerie van Defensie heeft reeds de inname van verschillende districten gemeld. De informatie is niet onafhankelijk gecontroleerd.

• Volgens het Oekraïense leger dreigt ook in Sjevjerodonetsk, een stad met 100.000 inwoners in de oostelijke regio Loehansk, een nieuw Russisch offensief, net als in Wuhledar, in buurregio Donetsk. Beide gebieden waren voor de Russische invasie al voor een deel in handen van pro-Russische separatisten.

• In het zuiden van het land zou Rusland dan weer bezig zijn met een offensief tegen Kryvy Rih, een industriestad en de geboorteplaats van de Oekraïense president Zelensky. Die pogingen zijn volgens de Oekraïense generale staf tot nu toe vruchteloos.

Nieuwe burgemeester geïnstalleerd in Melitopol

• In Melitopol zouden Russische militairen een nieuwe burgemeester geïnstalleerd hebben, nadat burgemeester Ivan Fedorov vrijdagmiddag door de Russische troepen werd ontvoerd. De nieuwe burgemeester zou Galina Danilchenko zijn, een voormalig lid van de gemeenteraad. Dat zou blijken uit een verklaring op de website van het regionale bestuur in Zaporizja. Dat melden Oekraïense media, CNN en de BBC. Melitopol, in het zuiden van Oekraïne, viel na de Russische invasie al vrij snel onder controle van de Russen.

Hoogste Oekraïense eretitel voor het eerst postuum toegekend aan een vrouw

• De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst in de geschiedenis van het land postuum de titel ‘Held van Oekraïne aan een vrouw toegekend. Sergeant en legerarts Derusova Inna Nikolaevna was sinds de Russische invasie in Oekraïne werkzaam in de stad Oktyrka in de regio Soemy en kwam om het leven door Russisch artillerievuur, terwijl ze tien gewonde militairen probeerde te redden. Volgens de BBC heeft Zelenski de heldentitel ook aan zeven andere strijders toegekend, onder wie vijf kameraden van de sergeant.

Evacuaties, slachtoffers en vluchtelingen

• Volgens Zelensky heeft Oekraïne zaterdag 13.000 burgers kunnen evacueren via humanitaire corridors, twee keer zoveel als de dag daarvoor. Uit Marioepol kon niemand worden geëvacueerd, maar bij de andere corridors in de regio's Soemy, Donetsk en Kiev vonden wel evacuaties plaats.

• Oekraïne beschuldigde Rusland er zaterdag van een konvooi met evacués beschoten te hebben, maar heeft die beschuldiging inmiddels moeten corrigeren. De zeven mensen, onder wie ook één kind, die zaterdag om het leven kwamen toen zij probeerden een dorp in de omgeving van Kiev te verlaten, bevonden zich namelijk niet in een humanitaire corridor. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Defensie, dat nu stelt dat de evacués op eigen houtje probeerden te ontkomen en dus niet op een afgesproken evacuatieroute beschoten werden.

• Sinds de Russische aanval op Oekraïne begon, zijn volgens de Oekraïense autoriteiten minstens 79 kinderen gedood en ruim 100 kinderen gewond geraakt.

• In totaal zijn naar schatting al zeker 2,6 miljoen mensen het land ontvlucht, onder wie volgens UNICEF meer dan een miljoen kinderen. De VN spraken eerder al over “de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds WOII”.

Aandelenbeurs Moskou blijft ook volgende week gesloten

• De aandelenbeurs in Moskou blijft ook volgende week gesloten, heeft de Russische centrale bank zaterdag besloten. Het is sinds 28 februari niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs, om binnenlandse beleggers te beschermen tegen forse verliezen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Of de beurs na 18 maart heropent, moet volgende week duidelijk worden. Het is inmiddels voor Russen wel weer mogelijk om onder meer roebels te verhandelen, iets wat tijdelijk ook verboden was.

NAVO-baas Stoltenberg: Rusland kan chemische wapens inzetten

• Rusland zou in de strijd met Oekraïne chemische wapens in kunnen zetten, stelt NAVO-chef Jens Stoltenberg vandaag in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Als Rusland hiertoe zou besluiten, begaat het volgens Stoltenberg “een oorlogsmisdaad”. Eerder deze week waarschuwde ook het Witte Huis al dat het een tactiek van Rusland zou kunnen zijn om een chemische aanval “onder valse vlag” te kunnen uitvoeren. In het interview met de Duitse krant richtte Stoltenberg zich ook rechtstreeks tot de Russische president Vladimir Poetin, die hij oproept “deze oorlog te beëindigen, alle troepen terug te trekken en in te zetten op diplomatie.”

Bekijk nog meer video’s over de oorlog in Oekraïne