OVERZICHT. Russen bestoken basis bij Rivne en vallen opnieuw Charkiv aan: dit gebeurde vannacht in Oekraïne

In de nacht van dinsdag op woensdag werden Russische aanvallen in het noordwesten en -oosten van Oekraïne gemeld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de onderhandelingen met Moskou in een nieuwe videoboodschap “zeer moeilijk”. In het hart van de Europese wijk in Brussel werd aan de vooravond van het bezoek van Joe Biden geprotesteerd tegen de oorlog. De Amerikaanse president landt vanavond in Brussel om topontmoetingen bij te wonen van de NAVO, de Europese Unie én de G7.

Gevechten

Russische raketaanvallen op militaire installaties bij Rivne

• Het Russische leger heeft naar eigen zeggen dinsdag drie raketten afgevuurd op militaire installaties in de buurt van de stad Rivne, in het noordwesten van Oekraïne. Dat zei de regionale commandant van het Oekraïense leger, Vitali Kovalj, tegen persbureau Unian. Volgens Vitali is het niet bekend hoeveel slachtoffers de aanval heeft gemaakt. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn alleen al bij een van de drie aanvallen, op het militaire oefenterrein Nova Ljoebomyrka, meer dan 80 Oekraïense strijders omgekomen.

Aanval bij Charkiv afgeslagen

• De Oekraïense strijdkrachten claimen dat ze dinsdagavond een Russische aanval hebben afgewend op de stad Charkiv, in het oosten van het land. Volgens de Oekraïense krant Oekrajinska Pravda zette Rusland gevechtshelikopters in. “Onze troepen handhaven hun posities”, zei de lokale chef defensie. Volgens hem was de situatie in de belegerde stad Izyum, honderd kilometer verderop, echter moeilijk. Er kon dinsdagavond geen verbinding met de stad worden tot stand gebracht.

De beweringen van Kiev en Moskou over de gevechten konden nog niet onafhankelijk worden bevestigd.

Volledig scherm Een stilstaand beeld van de videoboodschap van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. (22/03/2022) © AP

Zelensky: onderhandelingen met Russen zijn “zeer moeilijk”

• President Zelensky omschrijft de vredesgesprekken met Rusland als “zeer moeilijk”. Hij deed dat in een videoboodschap die vannacht werd vrijgegeven. De gesprekken “zijn soms schandalig, maar we gaan stap voor stap vooruit”, zei Zelensky, die er aan toevoegde dat Oekraïense vertegenwoordigers elke dag onderhandelden. “Rusten kunnen we als we gewonnen hebben”, voegde hij eraan toe.

• De president greep de video ook aan om Russische troepen te beschuldigen van het dwarsbomen van pogingen om burgers uit de Zuidoostelijke havenstad Marioepol te evacueren. Daar leven volgens Zelensky ongeveer 100.000 mensen in “onmenselijke omstandigheden, volledig geblokkeerd, zonder voedsel, zonder water, zonder medicijnen, onderhevig aan constante beschietingen en bombardementen”.

• Zelensky bedankte ook de internationale gemeenschap voor de steun aan zijn land. Hij zei te hopen dat de drie topontmoetingen die voor deze week in Brussel door de G7, de NAVO en de EU zijn gepland, zullen leiden tot extra steun, eraan toevoegend dat hij nieuwe sancties tegen Rusland en nieuwe hulp aan Oekraïne verwacht.

Volledig scherm Het vredesprotest op het Schumanplein te Brussel. (22/03/2022) © AFP

Ngo laat Schumanplein baden in licht van vredesteken

• Activisten van de ngo Avaaz hebben dinsdagavond duizenden kaarsen aangestoken op het Schumanplein, het hart van de Europese instellingen in Brussel, in de vorm van een vredesteken. Met de actie wilden ze de Europese leiders oproepen om te stoppen met het importeren van olie uit Rusland. Het initiatief vond plaats aan de vooravond van het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Brussel vanwege de eerdergenoemde topontmoetingen.

EU: “Russen gebruiken toegang tot drinkwater als oorlogswapen”

• De hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlands beleid Josep Borrell zegt geschokt te zijn dat de toegang tot drinkwater wordt gebruikt als oorlogswapen in Oekraïne. Borrell zegt dat de Russische strijdkrachten de belegerde Oekraïense stad Marioepol “opzettelijk de toegang hebben ontzegd tot water om de overgave van de stad af te dwingen”.

• Borrell herinnert eraan dat de toegang tot drinkwater een grondrecht is en nooit als oorlogswapen mag worden gebruikt.

Italië onderzoekt luxejacht dat wordt gelinkt aan Poetin

• De Italiaanse autoriteiten onderzoeken een luxejacht dat wordt gelinkt aan de Russische president Vladimir Poetin. De 140 meter lange ‘Scheherazade’ ligt in de haven van Marina di Carrara in de regio Toscane. Onder andere The New York Times brengt het schip in verband met Poetin.

• De Italiaanse financiële opsporingsdienst legt nu informatie uit databanken en handelsregisters naast elkaar om te kijken of die beweringen kloppen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Volledig scherm De 140 meter lange Scheherazade ligt in de haven van Marina di Carrara in de regio Toscane. (22/03/22) © AFP