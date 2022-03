OVERZICHT. Minstens vier doden bij beschietingen in westen van Kiev, Biden bezoekt na Brussel ook Polen

Oekraïne is niet ingegaan op het Russische ultimatum van afgelopen nacht om de wapens in Marioepol neer te leggen en de stad op te geven. Vandaag volgt wel een nieuwe onderhandelingsronde tussen de twee partijen, nadat de Oekraïense hoofdstad Kiev gisteravond laat werd opgeschrikt door beschietingen op woonhuizen en een winkelcentrum. De Europese Unie zou een verbod op de import van Russische olie overwegen, terwijl het Witte Huis laat weten dat de Amerikaanse president Biden deze week niet alleen Brussel, maar ook Polen aandoet.

Gevechten en aanvallen

• De Oekraïense hoofdstad Kiev is gisteravond laat opgeschrikt door verschillende explosies. Bij de aanvallen zouden volgens burgemeester Vitali Klitsjko zeker vier doden zijn gevallen. Eerder was sprake van slechts een dode. Volgens de burgemeester zijn verschillende woningen in de wijk Podil, in het westen van de metropool, beschadigd en is er brand uitgebroken. Ook een winkelcentrum werd getroffen. “Reddingsteams en hulpverleners zijn al ter plaatse”, meldde Klitsjko op Telegram.

Rook en vuur nadat een winkelcentrum in Kiev gisteravond laat beschoten werd.

• De verschillende gevechtsfronten in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn intussen “zo goed als bevroren”. Dat heeft Oleksej Arestovitsj, een adviseur van Oekraïens president Zelensky, gezegd. Volgens Arestovitsj beschikken noch de Russen, noch de Oekraïners momenteel over de sterkte om betekenisvolle vooruitgang te boeken op het slagveld, zo schreef hij op Facebook. Dat neemt niet weg dat er nog steeds tactische aanvallen worden uitgevoerd.

• De Oekraïense generale staf zegt intussen te vrezen dat Wit-Rusland actief zal deelnemen aan de oorlog. Er zouden bewijzen voorhanden zijn dat Wit-Russische troepen zich aan het voorbereiden zijn op een invasie in Oekraïne.

Kiev gaat niet op Russisch ultimatum in

• Oekraïne is niet van plan de zuidoostelijke havenstad Marioepol op te geven. Dat liet vicepremier Irina Veresjtsjoek afgelopen nacht weten aan de Oekraïense krant Ukrajinska Pravda nadat de Russen daarover een ultimatum hadden gesteld. “Er wordt niet gesproken over opgeven of het neerleggen van de wapens”, aldus Veresjtsjoek. “We hebben de Russische kant dit ook laten weten.”

Gisterenavond riep Rusland de Oekraïense troepen op om tegen vijf uur 's morgens lokale tijd deze ochtend hun wapens neer te leggen in Marioepol, opdat er een einde zou komen aan wat kolonel-generaal Michail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie “een verschrikkelijke humanitaire ramp” noemde.

Ammoniaklek in fabriek in Soemy

• Een chemische fabriek in de buurt van de Oekraïense stad Soemy lekt ammoniak, zegt de gouverneur van de regio in het noordoosten van het land. De lekkage van het uiterst giftige gas is volgens persbureau Reuters gevaarlijk voor inwoners van het gebied in een straal van 5 kilometer rond de fabriek, persbureau AFP heeft het over een straal van 2,5 kilometer. Het advies aan inwoners in het risicogebied luidt om te schuilen in kelders.

In de fabriek worden verschillende soorten kunstmest geproduceerd. Het is niet precies bekend hoe het lek is ontstaan. Vorige week gaf secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg nog te kennen bezorgd te zijn dat Rusland een zogenaamde ‘false flag’-operatie met mogelijke chemische wapens zou voorbereiden in Oekraïne. Zo’n valse vlag-operatie is bedoeld om de schuld van een zelf veroorzaakt incident in de schoenen van een opponent te schuiven.

IAEA: Personeel kerncentrale Tsjernobyl na bijna vier weken eindelijk afgelost

• Ongeveer de helft van het personeel dat al sinds de Russische invasie in Oekraïne aan het werk was in de kerncentrale van Tsjernobyl, is na bijna vier weken eindelijk afgelost door een ander team van Oekraïense medewerkers. Dat meldt het Internationaal Atoomagentschap IAEA. IAEA-baas Rafael Grossi laat weten opgelucht te zijn dat het personeel afgelost is. “Ze verdienen ons volle respect. (...) Ze waren daar veel te lang. Ik hoop oprecht dat de resterende staf van deze dienst ook snel afgelost kan worden.”

Oekraïne: zondag 7.295 mensen uit steden geëvacueerd

• In totaal zijn zondag 7.295 mensen zondag geëvacueerd uit Oekraïense steden via humanitaire corridors. Dat zegt de Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek. Daarvan werden 3.985 mensen geëvacueerd van de belegerde stad Marioepol naar Zaporizjzjia, een stad ruim 200 kilometer ten noordwesten.

De Oekraïense regering is van plan om vandaag bijna vijftig bussen naar Marioepol te sturen voor verdere evacuaties, zei Veresjtsjoek. Eerder zondag had het Russische ministerie van Defensie aangekondigd maandag humanitaire corridors te openen voor mensen die Marioepol willen verlaten.

VN: al meer dan tien miljoen vluchtelingen

• Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn inmiddels al meer dan tien miljoen mensen gevlucht voor het geweld in Oekraïne - bijna een kwart van de bevolking. Bijna 3,5 miljoen mensen hebben het land inmiddels kunnen verlaten, en bijna zeven miljoen mensen zijn binnen Oekraïne ontheemd geraakt.

Russische en Oekraïense onderhandelaars wagen nieuwe poging

• Vandaag volgt via videoverbinding een nieuwe onderhandelingsronde om een oplossing te proberen vinden voor het conflict in Oekraïne. Dat zijn de onderhandelaars van Oekraïne en Rusland overeengekomen. Beide kampen willen ‘s ochtends al de besprekingen hervatten, zo heeft de Oekraïense hoofdonderhandelaar Mikhailo Podoljak zondagavond gezegd aan het Oekraïense nieuwsagentschap Unian.

De laatste vredesgesprekken op hoog niveau dateren momenteel van afgelopen maandag. Podoljak gaf eerder te kennen dat de onderhandelingen met Moskou over een einde van de oorlog “nog verscheidene weken” zouden kunnen duren, maar hij zegt nu dat er tekenen zijn dat het standpunt van Moskou de laatste tijd “redelijker” en realistischer is geworden.

Zelensky: “Mogelijk vredesbesprekingen in Jeruzalem”

• De Oekraïense president Zelensky is klaar om met Vladimir Poetin aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Dat heeft hij zondag gezegd tijdens een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar als de onderhandelingen mislukken, zou dat het begin van de derde wereldoorlog zijn, waarschuwde hij. Rusland en Kiev voeren nu al gesprekken die tot het einde van het militaire geweld moeten leiden. In zijn dagelijkse videoboodschap zei Zelensky afgelopen nacht dat er mogelijk vredesbesprekingen met Rusland zullen worden gehouden in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. “Het is een goede plek om vrede te vinden, als dat mogelijk is”, aldus Zelensky.

De Oekraïense president Zelensky,

EU zou importverbod Russische olie overwegen

• De Europese Unie is bezig een vijfde ronde sancties tegen Rusland voor te bereiden en zou een verbod op de import van olie overwegen. Dat melden anonieme bronnen aan het internationale persbureau Reuters. Volgens de bronnen zouden vooral Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een dergelijk embargo. Maar landen als Duitsland waarschuwen voor overhaaste beslissingen, gezien de energieprijzen in Europa. Frankrijk heeft aangegeven dat er geen taboes zijn bij het bespreken van nieuwe sancties.

Volgens de anonieme bronnen die Reuters sprak, zou de Russische inzet van chemische wapens in Oekraïne of hevige bombardementen op Kiev een embargo op Russische olie in gang kunnen zetten. Moskou heeft gewaarschuwd dat het de gaskraan naar Europa dichtdraait als de EU de import van olie verbiedt. De EU is voor 40 procent van de gastoevoer afhankelijk van Rusland.

Witte Huis: Biden reist volgende week ook naar Polen

• De Amerikaanse president Joe Biden reist volgende week ook naar Polen om er over de oorlog in Oekraïne te praten. Volgens het Witte Huis vliegt Biden vrijdag na het bijwonen van de NAVO- en EU-topontmoetingen en de G7-bijeenkomst in Brussel door naar Warschau voor een gesprek met de Poolse president Andrzej Duda. Bidens vertrek naar Brussel is gepland voor woensdag.

Volgens het Witte Huis zal Biden zich vandaag ook in een videogesprek samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Britse premier Boris Johnson verder beraden over de situatie. Het gesprek staat geprogrammeerd om 16 uur Belgische tijd en zal gaan over de gecoördineerde reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Al maandenlang coördineren de Verenigde Staten, de Europese Unie en hun internationale partners hun houding tegenover Rusland. Ook de sancties tegen Moskou en de medestanders van president Vladimir Poetin zijn op elkaar afgestemd.