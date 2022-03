OVERZICHT. Luchtaanvallen en vrees voor Russische inzet van chemische of biologische wapens in Oekraïne

Russische troepen proberen nog steeds Kiev te omsingelen en bestookten steden verspreid over het hele land afgelopen nacht met raketaanvallen en beschietingen. In Okhtyrka zouden daarbij een 13-jarige jongen en twee vrouwen gedood zijn. Ook zou in die stad een gasleiding geraakt zijn. De Oekraïense president Zelensky wil vandaag zes nieuwe vluchtroutes openen. Hij noemt de Russische aanval van gisteren op een kinderziekenhuis in Marioepol “het ultieme bewijs van genocide”, terwijl het Witte Huis zegt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne. UNICEF stelt dat al zeker een miljoen kinderen het land ontvlucht zijn, op een totaal van meer dan twee miljoen vluchtelingen. Vandaag houden de Oekraïense en Russische buitenlandministers vredesonderhandelingen in Turkije, de EU-leiders komen in Versailles bijeen voor een top.

Alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne lees je in dit dossier.

Luchtaanvallen en beschietingen

• Het Oekraïense leger zegt in de nacht van woensdag op donderdag dat Russische troepen nog altijd proberen om hoofdstad Kiev te omsingelen. Naar eigen zeggen vertraagt het leger de opmars van de Russische troepen “in alle richtingen” met succes en hebben “de bezetters op sommige plaatsen gevechtscapaciteit verloren” en zijn er daarom vervangende Russische troepen opgeroepen. Geen van de claims van het Oekraïense leger kan onafhankelijk worden geverifieerd.

• Lokale autoriteiten in Oekraïne hebben ook in de nacht van woensdag op donderdag melding gemaakt van beschietingen op meerdere steden in Oekraïne. Russische vliegtuigen zouden onder meer de omgeving van de noordoostelijk gelegen grootstad Soemy hebben bestookt. Volgens het Britse ministerie van Defensie wordt de stad omsingeld door Russische troepen.

• In Okhtyrka, ten zuiden van Soemy, zouden opnieuw woongebieden beschoten zijn. Daarbij zouden een dertienjarige jongen en twee vrouwen gedood zijn. Ook zou een gasleiding geraakt zijn.

• De Oekraïense autoriteiten zijn van plan om vandaag drie vluchtcorridors te openen vanuit de regio van Soemy. Dat zegt regionaal bestuurshoofd Dmitro Zjivitski. Via de veilige corridors zouden mensen naar Poltava in het midden van het land, zowat 170 kilometer ten zuiden van Soemy, kunnen vluchten. Volgens Zjivitski is er een staakt-het-vuren afgesproken vanaf 8 uur Belgische tijd.

• Ook Charkiv en Izium in het oosten van het land zouden zwaar onder vuur liggen. In die laatste stad zou vandaag ook een vluchtcorridor openen voor bewoners uit beide steden.

• Ook in de zwaar gehavende havenstad Marioepol aan de Zwarte Zee, waar gisteren nog een kinderziekenhuis en kraamkliniek werden aangevallen, moet vandaag een vluchtroute openen. De zesde voor vandaag geplande vluchtroute zou lopen vanuit Volnovacha in de regio Donetsk.

• De burgemeester van Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne, maakt melding van raketbeschietingen. Hij riep de bevolking op in een schuilkelder te overnachten. Russische troepen zouden ook deze stad proberen te omsingelen.

• Het Britse ministerie van Defensie, dat de situatie in Oekraïne volgt met behulp van inlichtingendiensten, meldt in een update op Twitter dat de Russische troepen de komende dagen mogelijk versterking krijgen van gespecialiseerde huurlingen.

• Ruim 48.000 mensen zouden er de afgelopen dagen in zijn geslaagd belegerde Oekraïense steden te verlaten via humanitaire corridors. Een hoge medewerker van president Zelensky zei dat woensdag tegen het Oekraïense persbureau Interfax. Zelensky zei later zelf op televisie dat alleen al uit Kiev en omgeving en uit de steden Soemy en Enerhodar 35.000 mensen zijn geëvacueerd. Dat meldt het persbureau UNIAN.

VS: “Rusland kan chemische of biologische wapens inzetten”

• Het Witte Huis stelt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne. Rusland beschuldigt de VS er valselijk van een “militair biologisch programma” in Oekraïne te ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur. “Dit is een duidelijke truc van Rusland om een aanval op Oekraïne te rechtvaardigen”, stelt woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki. Door valse informatie te verspreiden, wil Moskou volgens Psaki de weg vrijmaken voor een verdere escalatie van het conflict.

• Ook Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat “het Kremlin opzettelijk regelrechte leugens verspreidt”. Volgens Price is de “Russische desinformatie” over Amerikaanse steun voor biologische wapens in Oekraïne “totale onzin”. Hij voegde daaraan toe dat Rusland “erom bekend staat het Westen te beschuldigen van misdaden die het land zelf begaat.”

• De Verenigde Staten hebben het voorstel van Polen om zijn MiG-29-straaljagers over te dragen aan het Amerikaanse leger, om ze vervolgens aan Oekraïne te bezorgen, definitief verworpen. De Amerikanen en de NAVO-bondgenoten willen een directe confrontatie met Rusland in Oekraïne voorkomen.

Volledig scherm De zwaar gehavende havenstad Marioepol. © AP

Steun en sancties

• Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een bedrag van 13,6 miljard dollar (12,3 miljard euro) aan steun voor Oekraïne. Een deel van het bedrag is bedoeld voor de verdediging van het Oost-Europese land, een ander deel gaat naar humanitaire hulp voor vluchtelingen.

• Ook het wetsvoorstel om Russische olie, gas en andere fossiele brandstoffen te verbannen werd met grote meerderheid aangenomen in het Huis. De stemming (414-17) betekent dat het importverbod over 45 dagen effectief is. Het Kremlin stelde gisteren naar aanleiding van het wetsvoorstel dat de Verenigde Staten Rusland “economisch de oorlog hebben verklaard”. Het aannemen van het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om stappen te ondernemen om Rusland de toegang tot de Wereldhandelsorganisatie te ontzeggen.

• De Amerikaanse Energieminister Jennifer Granholm riep Amerikaanse oliebedrijven intussen op om meer olie te produceren om de markt te ontlasten. “We hebben nood aan meer voorraden. We zijn op oorlogspad. Dat betekent dat wereldwijd de strategische reserves aangeboord moeten worden.”

• De ambassadeurs van de lidstaten van de Europese Unie hebben eveneens het licht op groen gezet voor een nieuwe reeks sancties tegen Russische leiders en oligarchen die betrokken zijn bij de inval in Oekraïne. De nieuwe sancties zullen vandaag goedgekeurd worden op een Europese top in het Franse Versailles.

Volledig scherm Een gevluchte Oekraïense vrouw houdt een kat vast in een vluchtelingenkamp in een sporthal in Moldova. © EPA

Slachtoffers

• Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al meer dan twee miljoen mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld, onder wie volgens UNICEF een miljoen kinderen. De Verenigde Naties spraken eerder al over “de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds WOII”.

• De Russen hebben gisteren een kinderziekenhuis en kraamkliniek in Marioepol aangevallen. Daarbij zijn zeventien ziekenhuismedewerkers gewond geraakt, maar vooralsnog geen doden gevallen. Er zouden echter nog steeds kinderen onder het puin liggen. De internationale gemeenschap heeft afwijzend gereageerd op de aanval, die de Oekraïense president gisteravond in een toespraak “het ultieme bewijs van genocide” noemt. Rusland geeft de aanval toe, maar stelt dat het ziekenhuis door het Oekraïense leger werd gebruikt.

Volledig scherm Een zwangere vrouw wordt in veiligheid gebracht na de aanval op de kraamkliniek in Marioepol. © AP

• Sinds het begin van de Russische invasie zijn in de zuidelijke havenstad Marioepol volgens de burgemeester minstens 1.207 inwoners omgekomen.

Zorgen om kerncentrales in handen van de Russen

• Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)maakt zich zorgen over de kerncentrale van Zaporozje, de grootste van Europa, die in handen van de Russen is. Het IAEA krijgt geen informatie meer binnen van de nucleaire monitoringssystemen van Zaporozje, in het zuiden van Oekraïne. De operator van de kerncentrale heeft gisteren aan het IAEA laten weten dat er problemen zijn met de stroomtoevoer. Ook van de kerncentrale van Tsjernobyl komen er geen data meer binnen. Die centrale - die ook onder Russische controle staat - kwam eerder op woensdag al zonder elektriciteit te zitten.

