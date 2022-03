OVERZICHT. Kiev: “Russische tactiek is onmenselijk”, Scholz: “Ook NAVO is niet uit op ander regime in Rusland”

Het Russische leger treft volgens Kiev voorbereidingen om nieuwe raketaanvallen op Oekraïne uit te voeren door nieuwe projectielen voor lanceerplatforms naar Wit-Rusland te vervoeren. Het land heeft de VN-Veiligheidsraad gevraagd om een speciale veiligheidszone voor de kerncentrale van Tsjernobyl, waar volgens Kiev een speciale VN-missie de controle moet overnemen. Intussen benadrukt de Duitse bondskanselier Scholz dat een regimewissel in Rusland niet de doelstelling van de NAVO, noch die van de Amerikaanse president Biden is en gaat vandaag in Turkije een nieuwe onderhandelingsronde van start.

Aanvallen en gevechten

• Het Russische leger treft volgens Kiev voorbereidingen om nieuwe raketaanvallen op Oekraïne uit te voeren door nieuwe projectielen voor lanceerplatforms naar Wit-Rusland te vervoeren. Dat zegt de Oekraïense legerleiding op basis van de militaire inlichtingendiensten. De raketten zouden bedoeld zijn om te gebruiken met een Iskander-wapensysteem en kunnen worden voorzien van kernkoppen. Het Russische leger heeft via Wit-Rusland al duizenden militairen Oekraïne ingestuurd. De berichtgeving is nog niet onafhankelijk geverifieerd.

• Volgens Oekraïense media zijn zondagavond opnieuw meerdere steden vanuit de lucht aangevallen. Onder meer in Kiev, Loetsk, Rivne en Charkiv vonden zware explosies plaats. In Loetsk, in het noordwesten van Oekraïne, werd zondagavond een brandstofdepot getroffen. In alle regio’s van het land waren eerder al luchtalarmen afgegaan.

• Oekraïense troepen hebben naar eigen zeggen succesvolle tegenaanvallen gelanceerd in de buurt van Charkiv, een stad in het oosten van Oekraïne. Daar zijn Russische troepen zondag uit meerdere plaatsen verdrongen, zegt Oleh Synjehoebov, de gouverneur van de omliggende provincie Charkiv, op de berichtendienst Telegram. “We drijven de bezetters terug naar de (Russische) grens”, aldus Synjehoebov.

• Bij Russische luchtaanvallen op Izjoem werd een woonhuis getroffen, zegt Synjehoebov. Een gezin van vier mensen kwam om het leven. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

• Volgens de Britse regering handhaaft Rusland zijn blokkade van de Oekraïense kusten van de Zwarte Zee. Zo isoleert Rusland Oekraïne van internationale maritieme handel. Bovendien gaan de sporadische raketaanvallen van Russische zeestrijdkrachten op doelen in Oekraïne door, klinkt het in een verklaring van het Britse ministerie van Defensie. In die verklaring wordt verwezen naar informatie van de inlichtingendiensten, die in de nacht van zondag op maandag geopenbaard werd. De vernietiging van het Russische landingsschip Saratov in de haven van Berdjansk zou de Russische marine intussen vermoedelijk kunnen laten aarzelen om in de toekomst troepen in te zetten in de nabijheid van Oekraïense kusten, klinkt het verder.

• De regering in Kiev heeft het Russische leger ervan beschuldigd “onmenselijke tactieken” te gebruiken tijdens de oorlog in Oekraïne, zoals gedeeltelijke of hele blokkades van vluchtroutes, zogeheten humanitaire corridors, en bij belegerde steden. “Rusland heeft niet langer een taal, menselijkheid, beschaving”, zei een presidentiële adviseur van Oekraïne zondagavond. “Het heeft alleen raketten, bommen en pogingen om Oekraïne te laten wegvagen van de aardbodem”.

Erdogan wijst Poetin in telefoongesprek op belang van wapenstilstand

• De Turkse president Erdogan heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zondag in een telefoongesprek verteld dat een staakt-het-vuren en betere humanitaire omstandigheden nodig zijn na de Russische invasie in Oekraïne. Ook verklaarde het kantoor van de Turkse president dat Rusland bevestigt dat de volgende ronde van vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland in Istanboel plaatsvinden. Eerder kondigde de Oekraïense onderhandelaar David Arachamia al aan dat de volgende gespreksronde van vandaag (maandag, red.) tot en met woensdag in Turkije zal zijn.

Zelensky: Oekraïne bereid om neutraliteit te bespreken

• Oekraïne is bereid om te spreken over het aannemen van een neutrale status als onderdeel van een vredesakkoord met Rusland, zei de Oekraïense president Zelensky zondag in een video-interview met onafhankelijke Russische journalisten. Een dergelijke status zou wel door derden moeten worden gegarandeerd en eerst in een referendum aan de Oekraïense bevolking moeten worden voorgelegd. Met neutraliteit wordt in dit verband bedoeld dat Oekraïne nu en in de toekomst afziet van lidmaatschap van de NAVO. “Veiligheidsgaranties en neutraliteit, niet-nucleaire status van onze staat. We zijn klaar om ervoor te gaan. Dit is het belangrijkste punt”, zei Zelensky, die weigerde andere Russische eisen te bespreken, zoals de demilitarisering van Oekraïne. Wel gaf hij aan dat een overeenkomst met Rusland pas mogelijk is als Russische troepen zich terugtrekken. De suggestie om buitenlandse vredestroepen in Oekraïne toe te laten wees hij af, omdat hij geen “bevroren conflict” in zijn land wil.

Volledig scherm De Oekraïense president Zelensky tijdens een interview met onafhankelijke Russische media. © AP

Rusland tegen media: publiceer interview met Zelensky niet

• De Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor heeft zondag Russische media gemaand om geen verslag te doen van een interview met de Oekraïense president Zelensky. Een verslaggever van het Moskouse dagblad Kommersant is een van de Russische journalisten die met Zelensky sprak. Ook waren journalisten aanwezig van Meduza en Dozhd, nieuwswebsites die in Rusland zijn geblokkeerd. Meduza heeft het interview inmiddels gepubliceerd. De website is nog steeds toegankelijk via alternatieve internetverbindingen, bijvoorbeeld met behulp van een VPN, en vanuit het buitenland. Roskomnadzor, in 2008 opgericht door oud-president Dmitri Medvedev, zegt een onderzoek zijn gestart naar de mediaorganisaties die Zelensky onlangs hebben geïnterviewd.

Scholz: ook NAVO niet uit op ander regime in Rusland

• Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz behoort een ander regime in Rusland niet tot de doelen van de NAVO. “Het is niet het doel van de NAVO, noch dat van de Amerikaanse president”, zei Scholz zondag tegen de Duitse televisiezender ARD.

De opmerking van Scholz volgt een dag nadat de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een toespraak in de Poolse hoofdstad Warschau over de Russische leider Vladimir Poetin zei dat hij “een slachter” is die “niet aan de macht kan blijven”. De opmerkingen van Biden zorgden zowel binnen als buiten de Verenigde Staten voor ophef. Zo waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. “Ik heb tijdens mijn bezoek aan het Witte Huis lang met Biden gesproken en ook dit vraagstuk stond ter discussie”, aldus de bondskanselier. “Democratie, vrijheid en rechtvaardigheid hebben overal een toekomst, maar mensen en landen moeten zelf voor deze vrijheid vechten”.

• Biden ontkende zondag tegenover journalisten dat hij met zijn opmerkingen opriep tot een ander regime in Rusland. “Nee”, zei de Amerikaanse president toen de verslaggevers hem ernaar vroegen. Het Witte Huis probeerde eerder ook al duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed Poetin ten val te brengen, maar dat hij alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.

Zelenksy: Russische oligarchen bieden Kiev hulp

• Verschillende Russische zakenmannen, onder wie Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, hebben Kiev geld aangeboden, onder meer om het leger te ondersteunen. Dat beweert althans de Oekraïense president Zelensky zondag in een interview met verschillende Russische media. Van verschillende zakenlui zou hij “signalen” gekregen hebben. Een van die signalen kwam dus van Abramovitsj. De oligarch zou dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staan en er lopen EU-sancties tegen hem. “We hebben signalen gekregen van hem en enkele andere zakenlui, die aanboden: ‘we kunnen helpen op de een of andere manier, we kunnen iets doen’”, aldus Zelensky. “Sommigen hebben gezegd dat ze bereid waren om te helpen bij de heropbouw van het land na de oorlog”, zei de Oekraïense president.