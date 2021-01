OVERZICHT. In deze landen slaat corona momenteel het hardst toe in Europa

Virologen slaan alarm: Braziliaan­se en Zuid-Afrikaanse mutanten zorgen voor herbesmet­tin­gen

8:27 Het coronavirus ontsnapt aan de greep van ons immuunsysteem. Dat constateren virologen die in Zuid-Afrika en Brazilië iets zorgwekkends zien: mensen die voor de tweede keer ziek worden na besmetting met een nieuwe variant. Tot wel de helft van eerder geïnfecteerde mensen loopt er een herbesmetting op die minstens even ernstig is. Bijzonder slecht nieuws, zeker nu de Zuid-Afrikaanse variant al meermaals in ons land is gevonden.