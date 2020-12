OVERZICHT. In deze landen is de nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus al opgedoken

Het was exact een week geleden dat de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bekendmaakte dat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe mutatie van het coronavirus was ontdekt. De nieuwe variant is volgens de eerste analyses tot 70 procent besmettelijker en zit mogelijk achter de snellere verspreiding van het virus in Londen en het zuidoosten van Engeland. In Londen is hij nu in elk geval de dominante variant.

De minister voegde er wel meteen aan toe dat er geen reden was om aan te nemen dat de nieuwe variant ook een ernstigere vorm van Covid-19 zou veroorzaken of dat de reeds ontwikkelde vaccins er niet tegen zouden werken. Iets waarin veel experts hem intussen zijn bijgetreden. Onderzoek moet dat nu verder uitwijzen.

Grenzen

Desondanks namen al heel wat landen maatregelen om zich te beschermen tegen het importeren van de nieuwe variant, omdat die het aantal besmettingen fors de hoogte in kan jagen. Veel landen sloten al hun grenzen voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het gaat onder meer om ons land, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Malta, Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland en Litouwen.

Volledig scherm De desk van British Airways is gesloten op de luchthaven van Genève in Zwitserland. © EPA

Ook niet-Europese landen volgen dat voorbeeld. Het gaat onder meer om Canada, Argentinië, Chili, Colombia, El Salvador, Peru, Marokko, Tunesië, Turkije, Jordanië, Israël, Iran, Saoedi-Arabië, Koeweit, Oman, Rusland, India en Hongkong.

Desondanks is de nieuwe variant van het virus ook al buiten het Verenigd Koninkrijk opgedoken. Onder meer zelfs in ons land, zo vertelde viroloog Marc Van Ranst dit weekend aan HLN. “We vonden de voorbije maanden vier gevallen in ons labo, bij een onderzoek van 2.000 stalen. Dat is niet veel, maar wat niet is, kan nog komen.”

De vier gevallen dateren van 30 november en 1 december. Drie stalen kwamen uit Oost-Vlaanderen, eentje uit West-Vlaanderen. “De komende dagen gaan we kijken of er nog zulke stalen gevonden kunnen worden.”

Kans groot

Volgens professor infectieziekten Steven Callens (UGent) is de kans groot dat er effectief nog meer gevallen zullen opduiken. “Er is in Europa nu eenmaal een vrij verkeer van personen”, voert hij aan.

Volledig scherm © Photo News

Naast ons land is de variant ook al opgedoken in Nederland (één geval begin december), Denemarken (negen gevallen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie) en het Britse overzeese gebied Gibraltar (minstens één geval volgens Brits premier Boris Johnson). Italië meldde zondag dat de mutatie gevonden werd bij twee reizigers die het land binnenkwamen vanuit het VK. En ook in Australië bleek dat maandag het geval.

Frankrijk, Duitsland en Zwitserland vrezen dat de mutatie ook al bij hen aanwezig is, maar er zijn voorlopig geen concrete gevallen gevonden. In Zuid-Afrika is er een nieuwe mutatie ontdekt die erg lijkt op die uit het Verenigd Koninkrijk, maar het is nog niet zeker of het effectief om dezelfde variant gaat.

