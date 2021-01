OVERZICHT. In deze landen dalen de cijfers, ondanks de opmars van coronavarianten

Alle hens aan dek in ons land: de varianten van het coronavirus rukken op en dat lijkt een (negatieve) impact te hebben op de cijfers. “Als dat nodig is, zal er gereageerd worden", zo zei viroloog Steven Van Gucht daarover bij VTM NIEUWS. Maar hoopvol nieuws vanuit het buitenland: in sommige landen gaat het opnieuw de goede kant op, ondanks de aanwezigheid van de coronavarianten.

In totaal gaat het om drie nieuwe varianten die circuleren. Midden december werd er voor het eerst gerapporteerd over de Britse B117-variant. Kort daarop volgden ook de eerste berichten over een Zuid-Afrikaanse (B1351) variant. Nog wat later dook er een Braziliaanse variant op. En wat onrustwekkend is aan deze varianten; ze blijken besmettelijker te zijn waardoor ze zich in een razendsnel tempo (tot ver over de landsgrenzen heen) verspreiden.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk, waar men op 14 december alarm sloeg omwille van een nieuwe variant van het coronavirus, lijkt men na een paar moeilijke maanden opnieuw recht te krabbelen. Vooral het zuidoosten en het oosten van Engeland werden in december zwaar getroffen door de nieuwe variant: op 9 december vertegenwoordigde deze reeds 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in Londen. Premier Boris Johnson kondigde een harde lockdown af voor de hoofdstad, het oosten en het zuidoosten van Engeland, maar de mutant leek niet te stoppen.

Totdat er op 5 januari een piekmoment volgde. Er werden die dag maar liefst 60.916 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sindsdien dalen de cijfers weer. Zo werden er gisteren 30.004 nieuwe gevallen gerapporteerd, een halvering in vergelijking met begin januari toen er eveneens sprake was van een reproductiegetal rond de 1,30 - wat betekent dat tien besmette personen 13 anderen besmetten.

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson © AFP

Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels de drie de varianten opgedoken, met enkele dagen geleden voor het eerst ook de Braziliaanse mutant. Volgens het Robert Kocht Institut lijken de mutaties in de Braziliaanse variant op die uit Zuid-Afrika. “Een verhoogde besmettelijkheid wordt mogelijk geacht”, klinkt het daar. “De situatie zal dan ook nauwlettend in de gaten gehouden worden.” Men gelooft daarbij dat de Britse variant snel de dominantste in Duitsland zal zijn.

Toch lijken de inspanningen tegen het coronavirus en de (lokale) lockdowns (voorlopig) hun vruchten af te werpen. Terwijl er de eerste week van het nieuwe jaar nog gemiddeld zo’n 20.000 besmettingen per dag werden geregistreerd, zijn dat er inmiddels nog iets meer dan de helft, iets minder dan 14.000 per dag.

Nederland

Ook bij onze noorderburen, waar men sinds december moest afrekenen met stijgende cijfers, lijkt het stilaan weer de goede kant op te gaan. Dat is te danken aan de strenge maatregelen die op 15 december ingingen (dit weekend deed men nog een schepje bovenop de huidige maatregelen en ging er een avondklok in om 21 uur). Het effect daarvan was enkele dagen later reeds te zien. Na een piekmoment op 20 december (met 13.032 nieuwe gevallen) en een weekgemiddelde van 11.729 nieuwe besmettingen per dag in de periode van 15 tot 22 december, daalden de cijfers, ondanks de aanwezigheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant.

Begin januari bedroeg het reproductiegetal in Nederland iets minder dan 1 (0,98). En de afgelopen zeven dagen (17-24 december) werden er gemiddeld 5.197 nieuwe besmettingen geregistreerd. De Nederlandse gezondheidsautoriteiten waarschuwen evenwel voor twee “aparte corona-epidemieën”. Een epidemie met de ‘oude’ variant, waarin het aantal infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal infecties juist toeneemt. Met behulp van de maatregelen moet die laatste corona-epidemie onder controle worden gehouden.

Zuid-Afrika

Ook in Zuid-Afrika, waar de B1351-variant voor het eerst werd opgemerkt, dalen de cijfers. Tussen 4 en 11 januari werden er dagelijks iets meer dan 19.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. De afgelopen zeven dagen waren dat er nog iets meer dan 10.000.

De vier (dominante) coronavarianten die circuleren

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hier de meest recente video’s over het coronavirus: