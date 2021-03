OVERZICHT. In deze Europese landen gaan coronacijfers weer helemaal verkeerde kant uit

Het leek begin februari even de goede richting uit te gaan met de Europese coronacijfers. Overal waren dalingen te zien in de tabellen en die positieve vibe werd nog versterkt omdat de aangekondigde vaccinatiecampagnes in heel Europa eindelijk uit de startblokken geschoten waren. Maar sinds een drietal weken gaan de curves in enkele landen weer helemaal de verkeerde kant uit. Opvallend: er zijn ook enkele vakantiebestemmingen bij.

Tsjechië

Het land dat er - nog maar eens - met kop en schouders bovenuit steekt in de negatieve trend is Tsjechië. Daar zitten ze momenteel in een derde golf, die bijna even hoog is als de twee voorgaande. Er zijn maar drie landen die tot nu toe nog hoger gepiekt hebben - België, Ierland en Portugal - maar daar ging het telkens wel om maar één heel hoge piek, geen drie. Portugal is nu zelfs de op één na beste leerling van de Europese klas.

Gisteren werden in Tsjechië - dat ongeveer evenveel inwoners telt als België - bijna 4.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd, waardoor het totaal nu op 1.325.291 staat. Het dodental steeg tot 21.882. Ter vergelijking: in België werden tot nu toe 787.891 besmettingen geregistreerd en 22.261 doden. Volgens de meest recente bevestigde cijfers kwamen er (op 4 maart) 2.640 besmettingen bij op één dag in ons land.

Er liggen vandaag bijna 8.000 coronapatiënten in het ziekenhuis in Tsjechië (in België zijn dat er nog geen 2.000) en de zorgsector kraakt in haar voegen. Vrijdag vroeg de regering nog om buitenlandse hulp bij het opvangen van patiënten, in de eerste plaats aan Duitsland, Polen en Zwitserland. “We zitten in een situatie waarin we ons nooit wilden bevinden”, zei minister van Volksgezondheid Jan Blatny. Duitsland heeft al toegezegd.

Estland

Estland is na Tsjechië het land met de hoogste besmettingsgraad in Europa. Het zit op een niveau waarop het nooit eerder zat tijdens de crisis, meer dan dubbel zo hoog als tijdens de vorige piek begin januari. Gisteren werden 1.321 nieuwe gevallen gemeld in de afgelopen 24 uur, met een positiviteitsratio van 20 procent. Eén op de vijf test dus positief. In totaal werden sinds het begin van de pandemie al meer dan 76.000 bevestigde besmettingen geregistreerd in het land. Let wel: Estland telt maar 1,3 miljoen inwoners, een tiende van het aantal inwoners in ons land. Het dodental door Covid-19 steeg gisteren met 9 tot meer dan 650. En het aantal patiënten in het ziekenhuis met 63 tot 604. Van hen liggen 56 patiënten op intensieve zorg.

Volledig scherm Premier Kaja Kallas van Estland. © AFP

De regering kondigde vorige week strengere maatregelen aan om het virus in te dijken. Die zijn sinds zaterdag van kracht. Zo moeten restaurants en niet-essentiële winkels de deuren sluiten in het weekend. Tijdens de week moeten restaurants om 18 uur dicht. Een week eerder waren secundaire scholen en hoger onderwijs ook al overgegaan op afstandsonderwijs en gingen zwembaden, bioscopen, theaters, musea en casino’s dicht.

Tot nu toe had Estland een vrij relaxte aanpak van de crisis. Zo konden winkels, restaurants en scholen gewoon open blijven zonder veel restricties. Dat verandert dus. “Dit is nodig om de druk op onze zorg te verminderen", aldus premier Kaja Kallas. “Die zit op een kritiek niveau.”

Malta

Malta - een populaire toeristische bestemming - zit in een soortgelijke situatie als Estland. Het aantal nieuwe besmettingen heeft er ongekende hoogten bereikt. Het ministerie van Volksgezondheid maakt vandaag melding van 201 nieuwe gevallen - let wel - op een totale bevolking van ongeveer een half miljoen. Verhoudingsgewijs zijn die cijfers dus te vergelijken met die in Tsjechië. Het totale aantal besmettingen gaat zo richting 25.000. In totaal stierven in Malta al 334 mensen aan Covid-19. Daar kwamen gisteren wel geen overlijdens bij.

Volledig scherm Malta. © Getty Images

Donderdag liet premier Robert Abela weten dat ook Malta de coronamaatregelen verscherpt. Restaurants en eetcafés moeten dicht, maar mogen wel nog afhaalgerechten verkopen. Thuis afspreken met mensen uit andere huishoudens wordt eveneens beperkt. Kinderen tot 16 jaar mogen ook geen contactsporten meer beoefenen. Cafés en nachtclubs zijn al sinds eind november gesloten en blijven dat ook. En de regering méént het. De boetes voor bedrijven of winkels die de coronamaatregelen overtreden, worden verdubbeld tot maar liefst 6.000 euro.

Maar er is ook goed nieuws. Malta is het Europese land dat al het verst staat in het vaccineren van zijn bevolking. Al meer dan 14 procent is deels gevaccineerd. Ruim 7 procent is al volledig ingeënt. Ter vergelijking: in België is 5,38 procent deels gevaccineerd en 2,97 procent volledig.

Hongarije

Ook de coronacurve van Hongarije gaat exponentieel de hoogte in. Zaterdag werd een recordaantal nieuwe besmettingen gemeld: 7.269 op een bevolking van bijna 10 miljoen (+14 procent). In totaal raakten al meer dan 1,3 miljoen mensen besmet. Ook het sterftecijfer is een van de hoogste ter wereld: er stierven al bijna 22.000 Hongaren aan de gevolgen van Covid-19. Zaterdag lagen in totaal 7.250 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 750 aan een beademingsmachine. Premier Viktor Orbán vertelde vrijdag dat hij verwacht dat het aantal nog zal stijgen tot 15.000 of 20.000, maar dat het zorgsysteem dat aankan zonder hulp uit het buitenland.

Volledig scherm © EPA

De regering heeft donderdag wel extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus de baas te worden. Scholen en veel winkels moesten opnieuw sluiten. Er is sinds vandaag ook een avondklok van kracht. Hongarije is een van de Europese landen die de grenzen sloten, net als België. Orbán heeft er alles aan gedaan om een nieuwe lockdown te vermijden, uit vrees voor een zware economische recessie zoals vorig jaar.

Hongarije is samen met Malta wel het enige Europese land dat al de kaap van de 10 procent gerond heeft als het gaat om de gedeeltelijke vaccinatie van de bevolking. Hongarije was ook het eerste Europese land dat Chinese en Russische vaccins ging gebruiken, hoewel het Europese Geneesmiddelenagentschap die nog niet heeft goedgekeurd. Orbán zelf kreeg een Chinees vaccin toegediend.

Cyprus

Sinds twee weken gaat de coronacurve op het toeristische eiland Cyprus ook weer de verkeerde richting uit. Er is zelfs een nieuwe golf aan het ontstaan. Het zevendaagse gemiddelde zit op 217 nieuwe gevallen per dag, volgens de meest recente gegevens van de regering. Die dateren wel al van 2 maart. Sindsdien is de curve nog omhoog gegaan. In totaal zijn er al bijna 35.000 gevallen gemeld en 232 coronadoden gevallen. Er liggen momenteel 1.794 patiënten in het ziekenhuis (op een populatie van 1,2 miljoen), van wie 13 op intensieve zorg.

Volledig scherm © EPA

Net als Malta is Cyprus in belangrijke mate afhankelijk van toerisme. Cyprus was het eerste Europese land dat besloot om gevaccineerde reizigers zonder voorwaarden toe te laten. Sinds 1 maart hoef je dan geen negatieve coronatest meer af te leggen of in quarantaine te gaan. Eerder kwam het al tot een soortgelijke regeling met Israël, het land dat wereldwijd op kop staat in de race van de vaccinaties.

Ook Italië, Polen, Bulgarije en in mindere mate Griekenland zien hun coronacurves de jongste weken stevig stijgen, maar daar nemen de cijfers vooralsnog geen exponentiële proporties aan.

