OVERZICHT. Hoeveel kernwapens zijn er wereldwijd? En wie heeft wat?

Oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers in Oekraïne: "Het lijkt alsof hier mensensmok­ke­laars actief zijn”

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers ziet hoe duizenden auto’s en bussen wachten om te grens over te steken. Er is een potentiële ramp in de maak, want de mensen krijgen nauwelijks bijstand. Opvallend is dat ook honderden mensen uit Noord-Afrika, Centraal-Afrika, Afghanistan en Syrië naar de grens wandelen. “Het lijkt alsof hier mensensmokkelaars actief zijn.”

27 februari