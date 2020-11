OVERZICHT. Flinterdun verschil in aantal stemmen in Georgia. Trump in toespraak: “Ze willen de verkiezingen stelen”

Biden op 253 kiesmannen - Trump op 214 - Biden wint in Wisconsin en Michigan en staat nu op 253 van de benodigde 270 kiesmannen. Trump staat op 214. Deze scenario’s zijn nog mogelijk. - Op deze kaart vind je alle uitslagen per staat.

Trump opende de persconferentie rond kwart voor 1 's nachts Belgische tijd in het Witte Huis door te zeggen dat hij een update ging geven over de integriteit van het verloop van de verkiezingen. Daarop begon de president met een reeks verwijten en ongefundeerde beweringen, die er allemaal op neerkwamen dat de Democraten “de verkiezingen proberen te stelen”.

“Als je de wettige stemmen telt, win ik gemakkelijk”, zo zei Trump. “Als je de onwettige stemmen telt, dan kunnen ze de verkiezing van ons stelen”. De president gaf ook aan dat de strijd om het Witte Huis mogelijk voor het gerecht zal worden voortgezet. “We denken dat er veel geprocedeerd zal worden”, deelde hij mee. “Ik heb het gevoel dat uiteindelijk het gerecht zal moeten beslissen.”

“Trieste nacht voor Amerikaanse democratie”

Verschillende grote Amerikaanse nieuwszenders, waaronder MSNBC, CBS en ABC schakelden tijdens Trumps toespraak weg omdat ze vonden dat de president te veel onwaarheden vertelde. “We bevinden ons, alweer, in de ongewone positie dat we de president van de Verenigde Staten niet enkel moeten onderbreken, maar ook corrigeren”, zo verklaarde MSNBC-presentator Brian Williams live op televisie. CNN zond net als Fox News de volledige toespraak wel uit, maar sprak achteraf van “een trieste nacht voor de Amerikaanse democratie”.

Ook binnen zijn eigen partij viel Trumps toespraak slecht. Een aantal prominente Republikeinen distantieerden zich achteraf publiekelijk van de president, terwijl zijn vicepresident Mike Pence zich op Twitter dan weer achter hem schaarde en eist dat elke “legale” stem geteld moet worden.

Eerder op de avond had Joe Biden, die met 253 kiesmannen op zijn naam de overwinning in zicht heeft, nog opgeroepen tot kalmte en geduld. Ook zei hij er niet aan te twijfelen dat wanneer alle stemmen geteld zijn, hij en zijn running mate Kamala Harris tot winnaars zullen worden uitgeroepen.

De Amerikaanse president Trump houdt een toespraak in het Witte Huis, die werd weggeschakeld door meerdere grote nieuwszenders toen Trump onwaarheden begon te spuien.

Nek-aan-nekrace in Pennsylvania en Georgia

Het is momenteel vooral spannend in de belangrijke strijdstaten Pennsylvania (20 kiesmannen) en Georgia (16 kiesmannen). In die laatste staat ziet Trump zijn voorsprong snel slinken: met iets meer dan 10.000 te tellen stemmen, ligt hij nog maar enkele honderden stemmen voor op Biden.

Ook in Pennsylvania kalft de voorsprong van Trump beetje bij beetje af nu veel briefstemmen worden geteld. Op dit moment heeft Trump in Pennsylvania nog een voorsprong van ongeveer 42.000 stemmen, maar de briefstemmen van de overwegend Democratische grootstedelijke districten, kunnen ervoor zorgen dat de voorsprong van Trump in de cruciale swing state wordt omgezet in een achterstand. Als Biden wint in Pennsylvania, heeft hij het presidentschap in handen.

Trump loopt in op Biden in Arizona

In de zuidwestelijke staat Arizona, die volgens voorspellingen van Fox News naar Biden gaat, is sprake van een omgekeerde ontwikkeling. Daar loopt Trump zijn achterstand op Biden juist in. Trump ligt in Arizona momenteel nog zo’n 46.000 stemmen (1,6 procentpunt) achter op zijn Democratische rivaal. Biden staat er momenteel op 50,1 procent en president Trump op 48,5 procent.

Als de 11 kiesmannen van Arizona inderdaad naar Biden gaan, heeft de Democraat aan een zege in Georgia (16 kiesmannen) genoeg om de kritieke drempel van 270 kiesmannen te halen en zo de presidentsverkiezingen te winnen. Als Biden uiteindelijk wint in Pennsylvania, heeft hij Arizona zelfs niet nodig om Donald Trump te verslaan.

Weer verloren rechtszaak

In de nacht van dinsdag op woensdag eiste Trump al de verkiezingsoverwinning op. Ook toen beschuldigde hij de Democraten van fraude. Sindsdien heeft hij opgeroepen tot een stop van het stemmen tellen.

In een aantal staten waar zijn voorsprong is geslonken, heeft hij geprobeerd dat te forceren via de rechter, maar voorlopig ving hij overal bot: afgelopen nacht verloor Trump een rechtszaak in Michigan en ook in Philadelphia, de hoofdstad van Pennsylvania, verloor hij een zaak om het stilleggen van de stemmentelling in die stad. De Republikeinen wonnen in Pennsylvania wel een rechtszaak waardoor waarnemers nu dichter bij de tellers mogen staan in de telbureaus.