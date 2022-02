OVERZICHT. Eunice houdt lelijk huis in West-Europa: dodelijke slachtoffers in Ierland en Nederland, hardste windstoot ooit gemeten in Engeland

Op dit moment begeeft storm Eunice zich vanuit het zuidoosten van Engeland richting België, Nederland en Frankrijk. In Londen en het zuidoosten van Engeland geldt code rood. Intussen zetten ook ons land, Nederland en Frankrijk zich schrap voor het hoogtepunt van de storm. Een overzicht van de situatie in andere landen.

Ierland

In Ierland is storm Eunice vrijdagmorgen als eerste gepasseerd met rukwinden tussen 130 tot zelfs 170 kilometer per uur. Tienduizenden gezinnen zitten er zonder stroom. Scholen en hogescholen in de hele republiek blijven vandaag gesloten, nadat ambtenaren gewaarschuwd hadden voor een “weergebeurtenis met grote gevolgen en veel gevaren”. Hoewel de storm Eunice naar verluidt krachtig, maar relatief kort zal zijn, hebben ambtenaren gewaarschuwd voor een spoor van schade en ontwrichting.

In de graafschappen Cork, Kerry, Clare en Waterford is code rood afgekondigd. Verder geldt ook code oranje voor sneeuw en ijzel in verschillende andere delen van het land. De bewoners wordt geadviseerd om tijdens de verwachte storm binnen te blijven.

Er is al zeker één man omgekomen nadat een boom tijdens het stormweer op hem viel. Dat meldt de Ierse politie. “Met grote spijt en droefheid bevestigt de gemeenteraad van Wexford dat een van onze werknemers eerder vandaag dodelijk gewond is geraakt bij een arbeidsongeval”, aldus de gemeenteraad in een verklaring.

Groot-Brittannië

De Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood uitgevaardigd. Het openbaar vervoer ondervindt er hinder en rijdt daardoor nog minder dan al uit voorzorg was gepland. Er zijn ook vluchten en veerdiensten geschrapt. Zo werd het ferryverkeer tussen Dover en Calais stilgelegd omstreeks 11 uur. Dat zal nog zeker tot 16 uur duren.

De Britse bevolking wordt aangespoord om thuis te blijven terwijl de storm over het land raast. De Met Office, de Britse variant van het KMI, waarschuwt onder meer voor rondvliegende objecten en daken die van gebouwen kunnen worden afgerukt. Met windstoten tot 160 kilometer per uur kan dat levens in gevaar brengen. Uiteindelijk heeft de Engelse weerdienst zelfs een windsnelheid van 200 kilometer per uur gemeten, de hardste windstoot ooit gemeten in Engeland.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak met code rood gewaarschuwd voor slechte weersomstandigheden. Voor bijna heel het zuiden is code rood afgekondigd, in andere delen van het land geldt code geel of oranje. Lokale media omschrijven Eunice als misschien wel één van de ergste stormen in drie decennia.

De Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood uitgevaardigd. Het openbaar vervoer ondervindt er hinder en rijdt daardoor nog minder dan al uit voorzorg was gepland.

Nederland

Storm Eunice is vrijdagmiddag ook in Nederland uitgegroeid tot een officiële zware storm. Tussen 14 en 15 uur werd in Vlissingen een gemiddelde windsnelheid van 10 Beaufort gemeten en daarmee is voor het eerst sinds 9 februari 2020 bij onze noorderburen sprake van een zware storm.

De zwaarste windstoot van 130 kilometer per uur werd in Hoek van Holland en Vlissingen gemeten. De verwachting is dat de wind in de komende uren nog verder toe zal nemen. Het KNMI gaf eerder al code rood af voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied in verband met de zware windstoten.

Dodelijke slachtoffers

Tot hiertoe werden al twee dodelijke slachtoffers gemeld. In Amsterdam kwam iemand onder een door de storm omgewaaide boom terecht. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek aan zijn verwondingen. En in Diemen viel een dode nadat een boom op een auto viel.

De storm veroorzaakt ook veel problemen op de weg. Vooral vrachtwagens lijken last van de wind te hebben en kantelen. Op meerdere plekken liggen vrachtwagens over de weg. Wegen zijn daarom afgesloten voor verkeer. Rond 16 uur stond op de Nederlandse wegen ongeveer 80 kilometer file, veroorzaakt door stormproblemen.

Gebouwen ontsnappen evenmin aan het natuurgeweld. In Delft heeft Eunice een van de twee opblaasbare sporthallen van een hockeyclub verwoest en in Den Haag zijn delen van het dak van een stadion weggewaaid. Volgens een ANP-verslag vliegen er tientallen meters dak over de weg.

Frankrijk

In Frankrijk geldt de waarschuwing code oranje voor vier departementen langs de kust. In een groot deel van de rest van het land is code geel afgekondigd. De Franse weerdienst Météo France waarschuwt voor verstoord vlieg- en treinverkeer, evenals schade aan stroomleidingen. Zo zullen er in het noorden van het land tijdelijk geen treinen meer rijden.

In ons land wordt het hoogtepunt van de storm verwacht tussen 14 en 18 uur.