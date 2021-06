OVERZICHT. Duitsland en Oostenrijk heropenen nachtclubs, in deze Europese landen is coronaproof dansen binnenkort ook weer toegelaten

De coronapandemie heeft het uitgaansleven het afgelopen anderhalfjaar genadeloos een halt toegeroepen. In ons land blijven de nachtclubs en discotheken voorlopig nog gesloten. Nu de besmettingscijfers in een aantal Europese landen echter langzaam maar zeker lijken te dalen, openen de eerste nachtclubs weer hun deuren. In sommige landen kunnen liefhebbers van het nachtleven de bloemetjes bijgevolg weer buitenzetten. Een overzicht.

Duitsland

In Duitsland heropent de eerste nachtclub deze week zijn deuren. ‘The Distillery’ in de Duitse stad Leipzig zal wel maar 200, in plaats van 600, klanten mogen ontvangen. Bovendien moeten de feestvierders twee verschillende coronatesten laten afnemen, die negatief moeten zijn. Eens de klanten binnen zijn, hoeven ze geen mondmaskers meer te dragen en vervalt de social distancingregel. Elke deelnemer heeft ook ingestemd om zich een week later nog eens te laten testen.

De organisatoren hopen dat het evenement de weg zal vrijmaken voor de heropening van meer nachtclubs in het land. Duitsland heeft al eerder geëxperimenteerd met openluchtfuiven, maar dat is volgens feestgangers “gewoon niet hetzelfde”.

Spanje

In Spanje mogen pubs, bars, restaurants en discotheken tot 2 uur en maximum tot 3 uur ‘s nachts openblijven, afhankelijk van de coronasituatie per regio. Zo mogen de regionale overheden het sluitingsuur voor hun autonome regio bepalen. Als de regio zich op niveau 3 of 4 (hoog risico) bevindt, is er van het nachtleven geen sprake. Geldt niveau 1 of 2 (gemiddeld of klein risico) in een regio, dan mogen de bars en discotheken wel openen.

In de nachtclubs mag bij niveau 1 maximaal de helft van het normale aantal aanwezigen er zijn en 33 procent in het geval van niveau 2. In vijf Spaanse regio’s moet de horeca, en dus ook de nachtclubs, sluiten om 2 uur ‘s nachts, namelijk in Andalusië, Castilië en Léon, Extremadura, La Rioja en Valencia. In de regio Murcia moet de horeca om middernacht sluiten. Dat geldt ook voor het Baskenland, Aragon en de Balearen-eilanden. In Navarra sluit de horeca dan weer om 23 uur. In Asturië en Cantabrië mogen clubs en bars openblijven tot 3 uur ‘s nachts. In Catalonië is de limiet 1 uur ‘s nachts, net zoals in de regio rond Madrid en Galicië.

Nederland

Bij onze noorderburen zullen de nachtclubs na 30 juni weer mogen openen. Dat zal wel gebeuren onder strikte voorwaarden, waaronder toegangstesten.

Verenigd Koninkrijk

Ook in het VK staat het heropenen van het nachtleven al op de planning. Vanaf 21 juni zouden de Britten overgaan tot de laatste fase van de ‘exitstrategie’, waarbij de beperkingen op sociale contacten worden losgelaten. Bovendien zullen concertzalen en nachtclubs vanaf die datum volledig heropenen. De versoepelingen zouden echter kunnen worden verlaat tot 19 juli, aangezien de coronacijfers in het land momenteel weer de hoogte ingaan.

Zwitserland

In Zwitserland wil de regering tegen het einde van deze maand de laatste coronamaatregelen versoepelen of zelfs helemaal afschaffen. Zo streeft het land ernaar om vanaf 28 juni de discotheken en nachtclubs te heropenen voor mensen met een Covidcertificaat, dat op 7 juni werd gelanceerd. Met dat certificaat kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief hebben getest of het virus recent hebben gehad en dus nog ‘immuun’ zijn.

Polen

Ook in Polen zijn talloze versoepelingen op komst. Daar zouden feestvierders vanaf 26 juni weer een nachtje kunnen dansen. Wel zal er per nachtclub een limiet van 150 klanten gelden.

Tsjechië

De inwoners van Tsjechië kunnen al sinds 31 mei van het nachtleven genieten. Ook zij moeten eerst een PCR-test laten afnemen vooraleer ze de dansvloer op mogen. Dat liet de minister van Gezondheid Adam Vojtěch onlangs weten.

Oostenrijk

In Oostenrijk zullen de discotheken, die sinds maart vorig jaar gesloten zijn, vanaf 1 juli weer mogen openen. Ook de avondklok zal dan vervallen. Die geldt voorlopig nog vanaf 22 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s morgens. “De situatie is zeer, zeer goed. Veel beter dan verwacht”, liet de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz recent weten op een persconferentie in Wenen.

