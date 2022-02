OVERZICHT. Dit is alles wat je moet weten over wat er vannacht in Oekraïne gebeurde

UPDATERussische troepen kregen zaterdag de order hun offensief in Oekraïne uit te breiden. Volgens het ministerie van Defensie gebeurt dat omdat Oekraïne niet bereid is om te onderhandelen. Rond Kiev en de tweede stad Charkiv wordt zwaar gevochten, maar beide steden zijn nog in handen van de regering-Zelenski. De Europese Unie en haar bondgenoten kondigden zware financiële sancties aan om Poetins “oorlogskas” aan te pakken. Ook virtueel wordt strijd gevoerd: een Oekraïens IT-leger moet Rusland verzwakken. Hackerscollectief Anonymous brak al in op uitzendingen van Russische zenders en de website van het Kremlin. De Gentse universiteit (UGent) heeft alle uitwisselingsstudenten die in Rusland studeren, teruggeroepen.

Gevechten

• Kiev: de strijd om de Oekraïense hoofdstad ging afgelopen nacht door. Op Twitter maakten burgers melding van een zware explosie aan de rand van de stad. Het gaat waarschijnlijk om een brandstofdepot dat werd gebombardeerd in Vasylkiv, op op 30 kilometer ten zuiden van Kiev. Daar wordt nog steeds zwaar gevochten wordt om de vliegbasis van Vasylkiv. Donderdag werden al Russische parachutisten gedropt om de luchthaven in handen te krijgen, maar volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn ze daarin nog niet geslaagd.

Ook zouden Russische soldaten een opslagplaats met radioactief afval hebben beschoten nabij Kiev. Volgens de Oekraïense nooddienst NSW werden enkel het hek en gebouwen van een van de filialen van Radon Union getroffen. De opslagtanken met nucleair afval zijn momenteel dus intact, aldus de Kyiv Independent.

• Charkiv: in de tweede grootste stad van het land is volgens het Oekraïense leger een Russische aanval afgeslagen. maar volgens de Kyiv Independent zouden de Russen ondertussen wel een gaspijplijn in de stad hebben doen ontploffen.

• Cherson: Russische troepen slaagden er na hevige gevechten ook in om op te rukken in de buurt van Cherson, in het zuiden van het land.

Vluchtelingen

Volgens de Verenigde Naties zijn sinds 24 februari, de dag dat de Russische invasie startte, al bijna 150.000 Oekraïners naar buurlanden getrokken. Zowat 115.000 Oekraïners zijn de Poolse grens overgestoken. Zaterdagmiddag nam de Poolse overheid nog het aantal van 100.000 mensen in de mond, maar de voorbije uren is het aantal nog fors toegenomen. Het hoofd van de Poolse grenswacht sprak vrijdag nog van 50.000 overstekende Oekraïners.

Naast Polen, trekken de vluchtende Oekraïeners vooral naar Hongarije, Moldavië, Slovakije en Roemenië. De Verenigde Staten waarschuwden dat door de Russische invasie 1 miljoen tot 5 miljoen burgers op de vlucht zouden kunnen slaan.

Slachtoffers

• De Verenigde Naties hebben zondagnacht bevestigd dat er al zeker 240 burgerslachtoffers vielen sinds de Russische inval in Oekraïne. Volgens het OCHA, het VN-agentschap dat instaat voor de coördinatie van humanitaire zaken, zijn al minstens 64 mensen om het leven gekomen. “Maar de echte cijfers liggen waarschijnlijk hoger”, waarschuwt het OCHA.

• Daarnaast heeft de schade die werd toegebracht aan huizen en infrastructuur ertoe geleid dat honderdduizenden burgers zonder toegang tot elektriciteit of water zijn komen te zitten, zo zegt het agentschap.

Het Oekraïne ministerie van Gezondheid meldde zaterdagochtend al dat er sinds de invasie minstens 198 Oekraïners omgekomen. Onder de doden zijn volgens het ministerie drie kinderen. Zeker 1.115 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 33 kinderen. Het is niet bekend of het aantal slachtoffers enkel burgerslachtoffers betreft of dat ook militairen in de cijfers zijn opgenomen.

Sancties

Europese: enkele Russische banken worden afgesloten van het internationale betalingssysteem Swift. De landen van de Europese Unie en bondgenoten zijn het daarover eens geworden, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze willen Rusland treffen in zijn “oorlogskas”. De afkoppeling van Russische banken van de cruciale berichtendienst voor betalingsverkeer geldt als een zeer forse sanctie.

• Ook de buitenlandse tegoeden van de Russische Centrale Bank worden bevroren. Dit moet er voor zorgen dat Moskou dit vermogen niet kan zetten om de economische impact van de andere sancties te beperken.

• Als derde maatregel wil men de verkoop van 'gouden paspoorten’ tegengaan. Hiermee moet voorkomen worden dat rijke Russen die het regime van Poetin faciliteren het staatsburgerschap van de Westerse bondgenoten kunnen verkrijgen.

• Ten vierde wordt een trans-Atlantische taskforce ingericht om bezittingen van Russische oligarchen, politici en hun families op te sporen en te bevriezen.

• Ten slotte zegden de leiders ook toe hun strijd tegen desinformatie en hybride oorlogsvoering te intensiveren.

Bovenstaande maatregelen worden naast de EU ook door Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten toegepast.

Militaire steun

• NAVO: De NAVO heeft aangekondigd geen troepen naar Oekraïne te sturen, maar stuurt wel extra militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa, waaronder Letland.

• VS: Volgens een hoge defensiefunctionaris van de VS is het land nog steeds in staat wapens aan Oekraïne te leveren. Washington is van plan de komende dagen meer wapentuig die kant op te sturen om Russische aanvallen vanuit de lucht en op de grond te bestrijden.

• Nederland: onze noorderburen gaan vijftig raketwerpers (Panzerfaust 3) met vierhonderd bijbehorende raketten van Duitse makelij naar Oekraïne sturen. Dat meldde Defensieminister Kajsa Ollongren op zaterdagavond. Daar was toestemming van Duitsland voor vereist, omdat na aankoop van de wapens een Duitse exportvergunning nodig is. Die werd zaterdag aan het eind van de middag verstrekt door de Duitse regering.

Protesten tegen oorlog gaan door in Rusland

• Minstens 467 mensen zijn zaterdag volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Het gaat om arrestaties in 34 steden, meldt de organisatie. In de afgelopen drie dagen zijn ruim 3.093 mensen aangehouden, aldus OVD-Info.

Russische wetenschappers en journalisten stellen dat “Rusland draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het ontketenen van een nieuwe Europese oorlog”. Dat valt te lezen in een open brief gericht aan Poetin, gepubliceerd op de website van Eureporter. Zij eisen onmiddelijke terugtrekking van de troepen.

UGent roept uitwisselingsstudenten terug uit Rusland

De Gentse universiteit (UGent) heeft alle uitwisselingsstudenten die in Rusland studeren, teruggeroepen. De huidige omstandigheden laten volgens rector Rik Van de Walle internationale uitwisselingen niet toe.

Sluiting luchtruim

• Duitsland is van plan om zijn luchtruim te sluiten voor Russisch vliegverkeer. Minister van Verkeer Volker Wissing heeft zaterdagavond opdracht gegeven om dit voor te bereiden. Eerder hadden Estland, Letland en Litouwen al aangekondigd dat ze hun luchtruim zouden sluiten. Volgens een EU-diplomaat is het erg waarschijnlijk dat ook andere Europese landen hun voorbeeld zullen volgen.

• De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa en de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM kondigden zaterdagavond aan de komende zeven dagen niet naar en over Rusland te vliegen.

• Rusland sluit op zijn beurt het luchtruim voor maatschappijen uit Estland, Letland, Litouwen, en Slovenië. Het verbod zal ook gelden voor transitvluchten die door Baltische of Sloveense maatschappijen in Rusland worden uitgevoerd. Eerder had Rusland ook al besloten om alle Britse, Bulgaarse, Poolse en Tsjechische vliegtuigen uit zijn luchtruim te bannen.

Virtuele strijd

• De Oekraïense vicepremier Michailo Fedorov heeft zaterdag op Twitter de vorming van een IT-leger aangekondigd. Dat moet via een speciaal Telegram-kanaal DDoS-aanvallen op belangrijke Russische websites coördineren. Bij DDoS aanvallen wordt zoveel mogelijk internetverkeer richting een bepaalde site of server gestuurd totdat deze bezwijkt. Op het kanaal hebben zich inmiddels meer dan 100.000 mensen aangemeld.

• Elon Musk, de eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX, heeft in de nacht van zaterdag op zondag het satellietnetwerk Starlink ingeschakeld voor breedbandinternet voor Oekraïne. Eerder had de Oekraïense vicepremier Mychajlo Fjodorov Musk op Twitter om hulp gevraagd. Ook stuurt Musk naar eigen zeggen meer ontvangers naar Oekraïne. Voor Starlink zijn geen grondkabels nodig omdat de dienst gebruikmaakt van satellieten. Wel is een ontvanger vereist.

• Anonymous, een berucht collectief van hackers, heeft vannacht op de uitzending van verschillende Russische tv-zenders ingebroken. Die zenden nu in plaats van hun normale programmering “beelden die de waarheid uit Oekraïne laten zien” uit. Het collectief verklaarde Rusland donderdag de (virtuele) oorlog. Ook de website van het Kremlin werd zaterdag even platgelegd. Ook deze actie wordt aan het collectief toegedicht.

Aanleiding van het conflict

Belang van Donbas-regio

