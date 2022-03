OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: Russisch offensief rond Kiev “deels succesvol” - Stroomtoevoer naar kerncentrale Tsjernobyl hersteld

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden vooral aanvallen op de noordelijke buitenwijken van Kiev gemeld. Het 64-kilometer lange Russische konvooi lijkt zich langzaam maar zeker rondom de hoofdstad te verspreiden. Het Oekraïense leger geeft toe dat Russische aanvallen in de regio “deels succesvol” zijn. Ondertussen verloopt de evacuatie van burgers traag. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky riep in een video Russische moeders op hun zonen niet naar de oorlog te sturen.

Luchtaanvallen en gevechten

• Vooral rond Kiev waren vannacht luchtsirenes en ontploffingen te horen. Er vinden gevechten plaats in de buitenwijken ten noord(west)en zoals Bucha, Irpin en Hostomel en district Visjorod. Ook in Brovary, ten oosten van Kiev, verslechtert de situatie. Het Oekraïense leger meldde bovendien Russische aanvallen aan de noordelijke stadsgrenzen bij Sazimja en in het zuiden bij Visjenki. Die Russische offensieven waren “deels succesvol” volgens de Oekraïeners.

• Uit satellietbeelden zou blijken dat steeds meer Russen de hoofdstad steeds dichter naderen, nadat een legercolonne lange tijd stilstond. Burgemeester Vitali Klitsjko zei aan CNN dat Kiev nog beschikt over levensmiddelen voor maximaal twee weken.

• Ook in de stad Zjytomyr, zo'n 120 kilometer ten westen van de hoofdstad, luiden de luchtalarmen.

Volledig scherm Beelden uit voorstad Irpin, ten noordwetsten van Kiev. (10/03/2022) © Photo News

• Daarnaast werden ook in het zuiden van Oekraïne vannacht gevechten en beschietingen gemeld. Het gaat vooral om de stad Mikolajiv. Volgens een lokale tv-zender vielen zeker twee gewonden, werden woningen beschadigd en braken branden uit door de raketaanvallen. Volgens een lokale functionaris zou ook een kankerkliniek beschadigd zijn.

• Russische troepen hebben vrijdag eveneens de steden Loetsk en Ivano-Frankivsk in het westen van Oekraïne bestookt met raket- en luchtaanvallen. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie vrijdagnacht. Volgens de Britten is het Russische leger vanwege “hevig verzet” vanuit de Oekraïense luchtafweer vooral aangewezen op langeafstandswapens.

• Het Oekraïense leger meldt dat de Russen de Chernihiv in het noordoosten proberen te blokkeren.

Direct ingrijpen door NAVO “is Derde Wereldoorlog”

• Ondanks de aanhoudende gevechten heeft de Amerikaanse president Joe Biden herhaalt dat de Verenigde Staten niet rechtstreeks militair willen ingrijpen. “Een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland is de Derde Wereldoorlog”, waarschuwde hij vrijdag. “We zullen elke centimeter NAVO-gebied verdedigen met de volledige kracht van een verenigde en geharde NAVO. Maar we zullen geen oorlog voeren tegen Rusland in Oekraïne”.

• In een reeks tweets benadrukte Biden vrijdagavond dat zijn land Oekraïne blijft steunen: het Amerikaanse Congres heeft donderdag nog eens bijna 14 miljard dollar (12,8 miljard euro) aan extra steun vrijgemaakt.

Volledig scherm Een trein met vluchtelingen in een trein van Kiev naar Lviv, in het westen van Oekraïne. (11/03/2022) © REUTERS

Evacuatie en humanitaire corridors

• Slechts 7.100 mensen zijn vrijdag geëvacueerd uit vier Oekraïense steden, aldus president Zelensky. Het gaat om inwoners van Energodar in het zuidwesten en Chernihiv in het noorden. Ook uit Hostomel en Kozarovytsji nabij Kiev vertrokken er burgers. Woensdag en donderdag vertrokken respectievelijk zo’n 40.000 en 35.000 evacués via humanitaire corridors

• De Oekraïense president beschuldigt Rusland geen inwoners te laten vertrekken uit de belegerde stad Marioepol. Rusland zegt dat dat komt door rechtsextremistische milities die de bevolking als menselijk schild willen gebruiken. Sinds ruim een week is er geen elektriciteit of stromend water meer in de strategisch belangrijke havenstad aan de Zee van Azov. Bij beschietingen zijn volgens de lokale autoriteiten al bijna 1.600 burgers omgekomen. Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan om hulpmiddelen de stad in te krijgen.

• Ook worden vandaag zes humanitaire corridors ingelegd vanuit de regio Soemi in het noordoosten van Oekraïne. Burgers uit Soemi, Trostjanets, Lebedin, Konotop, Krasnopilja en Velika Pisarivka worden naar de centraal-Oekraïense stad Poltava gebracht.

Ontvoerde burgemeester Melitopol

• In een videoboodschap reageerde Zelensky vrijdagavond op de ontvoering van de burgemeester van de Zuid-Oekraïense stad Melitopol door Russische bezetters. Die zouden hem hebben meegenomen omdat hij niet wilde meewerken met de vijand. Rusland heeft nog niets gezegd over het lot van burgemeester Ivan Fedorov.

• Zelensky noemde de ontvoering een “misdaad tegen de democratie” en een “teken van zwakte” van de Russen. Het gijzelen van burgers in een oorlog is een oorlogsmisdaad, aldus het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.

• Melitopol, dat ongeveer 150.000 inwoners telt, viel na de Russische invasie al vrij snel onder Russische controle. Begin maart demonstreerden honderden burgers tegen de bezetting.

Volledig scherm Oekraïense soldaten bezoeken hun gewonde kameraden in een ziekenhuis in Brovary, ten oosten van Kiev. (10/03/2022) © Photo News

Oproep aan Russische moeders

• In dezelfde video deed Zelensky ook een oproep aan de moeders van Russische soldaten: “Stuur uw kinderen niet naar het buitenland om oorlog te voeren. (...) Als u het lichtste vermoeden heeft dat hij mogelijk naar de oorlog gestuurd kan worden, handel dan onmiddellijk”, aldus Zelensky, die stelt dat de soldaten in kwestie het risico lopen te worden gedood of krijgsgevangen gemaakt.

• Woensdag erkende Rusland voor het eerst dat er dienstplichtigen aanwezig zijn in Oekraïne en dat er militairen gevangen zijn genomen. De mededeling uit het Kremlin volgde na berichten op sociale media van bezorgde Russische moeders.

Sancties “Een klap voor de elite”

• België heeft al voor 10 miljard euro tegoeden bevroren vanwege de financiële sancties op Russische oligarchen, banken, bedrijven, politici en andere figuren uit de entourage van de Russische president Vladimir Poetin. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Het gaat volgens FOD Financiën om 2,7 miljard euro op rekeningen en 7,3 miljard euro aan transacties.

• In Versailles buigt de Europese top zich over een vierde pakket maatregelen tegen Rusland. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde onder andere het verbod op de export van Europese luxegoederen naar Rusland. De EU neemt de maatregelen in overleg met de internationale partners in de G7 vanwege de Russische inval in Oekraïne.

• Bovendien lijkt erop dat de status van “permanente normale handelsbetrekkingen” van Rusland wordt ingetrokken. Dat betekent dat extra importheffingen op sommige Russische producten kunnen worden geheven. Andere producten worden helemaal in de ban gedaan.

Volledig scherm Archiefbeeld. De beschermingskap over de in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. (13/4/2021) © AFP

Situatie rond belegerde kerncentrales

• De Verenigde Staten beschuldigen Rusland veiligheidsmaatregelen bij de in Oekraïne veroverde nucleaire installaties te overtreden. Het gaat om de oude kerncentrale bij Tsjernobyl en over de centrale Zaporizja, de grootste van Europa. “Het veiligheidsrisico op korte termijn is laag, maar het voortdurende Russische vuren op nucleaire faciliteiten moet stoppen”, aldus de Amerikaanse Energieminister Jennifer Granholm vrijdag op Twitter.

• De stroomtoevoer naar de in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl werd hersteld. Dat meldt internationaal atoomagentschap IAEA. Bij beschietingen zijn volgens de Oekraïense netbeheerder stroomkabels beschadigd geraakt.

• De kerncentrale, die zelf al jaren geen stroom meer opwekt, kan bij stroomstoringen 48 uur draaien op noodgeneratoren. De koelsystemen van de opslagfaciliteit voor verbruikte splijtstof vallen daarna uit, maar dat heeft volgens het IAEA “geen kritieke impact op de veiligheid” omdat warmte ook zonder elektriciteit efficiënt kan worden afgevoerd. Ook zou er extra diesel zijn aangerukt om de generatoren aan de praat te houden.

