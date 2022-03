OVERZICHT. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

• Het Oekraïense leger claimt in de buurt van Charkiv de Russische generaal-majoor Valeri Gerasimov gedood te hebben, de stafchef en plaatsvervangend commandant van het 41ste gecombineerde Russische leger. Het bericht is geverifieerd, maar het overlijden zou ook door de Russen zijn bevestigd in een afgeluisterd telefoongesprek op een onbeveiligde telefoon. Als Gerasimov daadwerkelijk gedood zou zijn, zou dat een grote morele klap voor het Russische leger zijn.

Gerasimov kreeg enkele jaren geleden nog een medaille voor zijn rol bij de annexatie van de Krim in 2014 en was eerder betrokken bij zowel de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) en de Russische militaire operatie in Syrië. Gerasimov is na Andrei Sukhovetsky de tweede Russische generaal, van wie het Oekraïense leger meldt dat hij in de strijd gedood is.

• Bij Russische bombardementen op de stad Soemi zijn volgens de lokale autoriteiten zeker tien mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen. Het bericht is nog niet onafhankelijk vastgesteld. Soemi is een van de steden waarvoor Rusland deze ochtend een staakt-het-vuren heeft voorgesteld, om burgers via humanitaire corridors in veiligheid te brengen.

• Rusland bereidt intussen nog steeds de bestorming van hoofdstad Kiev voor. “We gaan ervan uit dat de slag om Kiev de belangrijkste slag van de komende dagen wordt”, zei een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken gisteren.

Voor miljarden schade aan infrastructuur

•De schade aan de infrastructuur in Oekraïne is ondertussen opgelopen tot meer dan 10 miljard dollar (ongeveer 9,2 miljard euro) na de Russische invasie. Dat stelt de Oekraïense minister van Infrastructuur Alexander Kubrakov. Bruggen, spoorwegen en luchthavens zijn getroffen, klinkt het. Kubrakov denkt echter dat de meeste schade in uiterlijk twee jaar tijd hersteld kan worden, mits er buitenlandse hulp ter beschikking wordt gesteld.

• Rusland heeft maandagavond opnieuw een lokaal staakt-het-vuren afgekondigd in meerdere steden in Oekraïne om een humanitaire corridor te creëren. Het gaat om de steden Kiev, Charkiv, Marioepol, Soemi en Tsjernigov. Gisteren bleek dat de corridors naar Rusland en Wit-Rusland leidden, waarop Kiev de aankondiging direct als een “immorele stunt” veroordeelde.

• De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij geen rekruten of reservisten naar Oekraïne zal sturen om hen te laten vechten. Hij benadrukte dat het offensief wordt uitgevoerd door “professionals” die “vaste doelstellingen” hebben.

Volledig scherm De Oekraïense president Zelensky in zijn kantoor in Kiev. © via REUTERS

• De Oekraïense president Zelensky blijft in Kiev, zegt hij in een nieuwe video die hij via Telegram heeft verspreid. Hij verklaarde dat hij zich niet ergens zou verschuilen en dat hij niet bang is. “Vandaag is de twaalfde nacht van onze strijd”, zei Zelensky. “We zijn hier allemaal op onze plek, iedereen is aan het werk. Iedereen is waar hij moet zijn. Ik ben in Kiev, mijn team is bij me.”

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Oekraïense soldaten teruggeroepen die aan buitenlandse missies deelnemen. Die “hoogprofessionele militairen” zijn nodig in de strijd tegen de Russen, luidt het. Volgens lokale media zijn er Oekraïense soldaten actief in Kosovo, Congo en Ivoorkust.

• Zelensky zei ook de vredesonderhandelingen met Rusland door te zetten. “We zijn realistisch. Dat is waarom we blijven praten. We zullen blijven aandringen op onderhandelingen tot we onze mensen kunnen vertellen dat we een weg naar de vrede gevonden hebben.”

Oekraïense buitenlandminister bevestigt ontmoeting met Russische collega Lavrov

• De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba heeft bevestigd dat hij deze week zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in Turkije. Volgens Koeleba staat de ontmoeting gepland op 10 maart. “Als hij naar Antalya vliegt, doe ik dat ook. Laten we gaan zitten en praten”, aldus de Oekraïner. Als Lavrov bereid is een serieus gesprek te hebben, praten we “van diplomaat tot diplomaat”, zei Koeleba. “Maar als hij de absurde propaganda van de laatste tijd herhaalt, zal ik hem de harde waarheid die hij verdient vertellen”, aldus de Oekraïense buitenlandminister.

Volgens Koeleba sluit Oekraïne niet uit dat de president Zelensky op enig moment direct in gesprek gaat met zijn Russische collega Vladimir Poetin.

Volledig scherm De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. © Photo News

“ EU brengt import Russisch gas dit jaar met twee derde terug”

• De Europese Unie zal volgens de Amerikaanse zakenkrant Financial Times vandaag een plan presenteren om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen. Zo zou de EU de afhankelijkheid van Rusland willen verminderen.

Volgens eurocommissaris Frans Timmermans kan de EU de import van vloeibaar gas uit andere landen flink opschroeven en kunnen landen meer hernieuwbare energie opwekken. Ook kan de vraag naar beneden bijgesteld worden door energiebesparende maatregelen te stimuleren. Maar sommige landen zullen kolencentrales langer dan gepland open moeten houden.

Wereldbank keurt pakket van 723 miljoen dollar aan Oekraïne goed

• De Wereldbank heeft een pakket van leningen en schenkingen ter waarde van 723 miljoen dollar (666 miljoen euro) aan Oekraïne goedgekeurd. Het geld moet de overheid van het land ondersteunen tijdens de oorlog met Rusland. Vorige week zette de Wereldbank nog alle projecten in Rusland en diens bondgenoot Wit-Rusland stil.