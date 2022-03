OVERZICHT. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne: Kiev zet zich schrap voor Russische bestorming

Kiev zet zich schrap voor een Russische bestorming in de komende dagen. Voor hulp bij de inname van de hoofdstad en andere Oekraïense steden rekruteert Rusland volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen Syriërs. Het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de VN, buigt zich vandaag over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De twee landen houden vandaag zelf een derde ronde vredesonderhandelingen, terwijl het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een verbod op de invoer van Russische olie onderzoekt. President Zelensky bekritiseert in een toespraak de “stilte” van zijn westerse bondgenoten en zweert dat iedereen die in deze oorlog wreedheden jegens de Oekraïense bevolking begaat, gestraft zal worden. “Er zal nergens op aarde een rustige plek voor je zijn. Behalve in het graf.”

• Rusland stelt om 8 uur Belgische tijd een staakt-het-vuren in bij Charkiv, Kiev, Soemi en Marioepol, om burgers de kans te geven de Oekraïense steden te verlaten. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie volgens persbureau Interfax.

• Het Oekraïense leger meldde eerder via een update op Facebook dat Rusland is begonnen met het bijeenbrengen van middelen voor de bestorming van Kiev. Tegelijkertijd proberen Russische troepen de volledige controle te krijgen over Irpin en Boetsja, twee steden die net buiten Kiev liggen. Vanaf daar is het nog een paar kilometer naar de noordwestelijke stadsgrens. Russische eenheden willen volgens het verslag ook tactisch voordeel halen door de oostelijke buitenwijken van Kiev te bereiken via districten Brovary en Boryspil.

• “We gaan ervan uit dat de slag om Kiev de belangrijkste slag van de komende dagen wordt”, zegt de adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken.

• Rusland voert de nachtelijke beschietingen op en bestookte steden verspreid over het midden, noorden en zuiden van het land met raketten. “De laatste golf van raketaanvallen kwam nadat het donker was geworden”, zei Oleksy Arestovich op de Oekraïense televisiezender Belsat TV. Volgens hem werden afgelopen nacht onder meer de buitenwijken van Kiev en delen van Tsjernihiv, Mykolaiv en Charkiv beschoten.

• Volgens Oekraïense media is ook het stadje Tuzla in de buurt van de zuidelijke havenstad Odessa beschoten. Daarbij zouden voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Volgens de VS is een imminente Russische aanval op Odessa onwaarschijnlijk. Dat zegt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie aan persbureau Reuters.

• In Charkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn ook woonwijken geraakt, melden lokale functionarissen. Eerder werd al gemeld dat daar een televisietoren zou zijn beschadigd, waardoor uitzendingen tijdelijk stil kwamen te liggen. Volgens de Oekraïense binnenlandse inlichtingendienst SBU werd ook een onderzoekscentrum in Charkiv beschoten met Grad-raketwerpers, hagelraketten die over een groot gebied schade kunnen aanrichten.

Zelensky bekritiseert “westerse stilte” na nieuwe Russische dreigementen

• De Oekraïense president Zelensky heeft kritiek geuit op het gebrek aan internationale reactie op het dreigement van Moskou om nu ook gebouwen van de wapenindustrie in het land aan te vallen. “Denk aan het gevoel van straffeloosheid dat de indringers nu hebben”, aldus Zelensky in een videoboodschap aan staatshoofden, regeringsleiders en politici van andere landen. “Ik heb vandaag van geen enkele wereldleider een reactie gehoord... geen woord, alsof de westerse leiders vanavond zijn opgelost.”

• Rusland kan volgens hem zijn “geplande wreedheden” aankondigen, omdat er geen westerse reactie komt. “Het lef van de agressor” is volgens de president dan ook een duidelijk teken dat de westerse sancties tegen Rusland niet volstaan.

• Zondag had Moskou verklaard Oekraïense bedrijven van het militair-industrieel complex te zullen aanvallen, als onderdeel van het plan om Oekraïne te demilitariseren. Wanneer de aanval precies zal plaatsvinden, is onduidelijk. Zelensky onderstreepte in de videoboodschap dat in de fabrieken van de wapenindustrie duizenden mensen werken en dat honderdduizenden mensen in de buurt ervan wonen. Personeel van de betreffende fabrieken is opgeroepen om niet naar het werk te komen.

• Zelensky richtte zich ook tot de Russische troepen, die hij waarschuwde voor een “dag des oordeels”. De president zweerde dat iedereen die zich in deze oorlog schuldig maakt aan wreedheden jegens de Oekraïense bevolking, gestraft zal worden. “Er zal nergens op aarde een rustige plek voor je zijn. Behalve in het graf.”

“Rusland rekruteert Syriërs voor strijd in Oekraïense steden”

• Rusland rekruteert Syriërs die bedreven zijn in stedelijke gevechten voor zijn strijd in Oekraïne. Dat meldt The Wall Street Journal. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen heeft Rusland behoefte aan zulke ervaren Syrische krachten nu de invasie van Oekraïne zich steeds meer toe lijkt te spitsen op stedelijke gebieden. De Syriërs moeten onder meer helpen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen.

• Het is nog onduidelijk hoeveel strijders er door Rusland in Syrië zijn geronseld, maar sommige van hen zouden al in Rusland zijn om zich daar voor te bereiden op hun deelname aan de oorlog. Ook Tsjetsjeense soldaten helpen Rusland al enige tijd in de oorlog in Oekraïne.

Huis van Afgevaardigden VS overweegt verbod op Russische olie

• Voorzitter Nancy Pelosi zegt dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een verbod op de invoer van Russische olie “onderzoekt”. Het Congres is volgens haar ook van plan deze week 10 miljard dollar (ruim 9,2 miljard euro) aan hulp beschikbaar te stellen voor Oekraïne als reactie op de Russische inval in het land.

Westerse landen willen Rusland weren uit Interpol

• Meerdere westerse landen hebben aan Interpol gevraagd om Rusland uit de internationale politieorganisatie te weren. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, zondagavond op Twitter gezegd. “Ruslands daden vormen een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van individuen en voor internationale politiesamenwerking", zegt Patel, die stelt dat ook de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland Interpol hebben aangeschreven met de oproep.

Twee van de ‘Big Four’-accountantsnetwerken schrappen banden met Rusland

• Accountants-bedrijven KPMG en PricewaterhouseCoopers (PwC) trekken zich terug uit Rusland vanwege de inval in Oekraïne. “Het beëindigen van de werkrelatie is ongelooflijk moeilijk en heeft niets te maken met de mensen zelf, maar met de acties van de Russische overheid”, klinkt het bij KPMG. PwC en KPMG worden beschouwd als twee van de “Big Four” accountantsnetwerken, naast Deloitte en Ernst & Young.

Volledig scherm Het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties, in Den Haag. Archiefbeeld. © REUTERS

Hoogste VN-rechters buigen zich over “genocide” in Oekraïne

• Het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties, buigt zich vandaag en morgen over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De VN-rechters kijken niet naar de invasie en de oorlog zelf, maar naar de aanloop daartoe: Rusland beschuldigde Oekraïne toen van een genocide op Russischtalige en pro-Russische inwoners van de afvallige regio’s Donetsk en Loehansk, erkende daarop de onafhankelijkheid van die regio’s en viel vervolgens het hele land binnen.

• Oekraïne stapte naar het Internationaal Gerechtshof. President Zelensky wil dat de VN-rechters vaststellen dat er helemaal geen genocide was en dat Rusland daarom “geen enkele wettelijke basis had om actie in en tegen Oekraïne te ondernemen om genocide te voorkomen en te bestraffen”.

Laatste internationale waarnemers OVSE verlaten Oekraïne

• De evacuatie van alle internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) uit Oekraïne is voltooid, meldt de organisatie. De laatste leden, de leider van de missie en zijn naaste medewerkers, zouden afgelopen nacht het land hebben verlaten.

Begin vorige week zat een aantal van het ongeveer 500-koppige team van waarnemers nog vast in door Russische troepen belegerde Oekraïense steden zoals Charkov en Cherson. Dinsdag stierf een Oekraïense medewerkster tijdens de beschieting van Charkiv terwijl ze probeerde boodschappen te doen voor haar familie.

Hackerscollectief Anonymous toont oorlogsbeelden op Russische staatstelevisie

• Hackers van het collectief Anonymous hebben naar eigen zeggen verschillende zenders van de Russische staatstelevisie gehackt en er beelden van de oorlog in Oekraïne getoond. Ook op Russische streamingskanalen wist Anonymous naar eigen zeggen beelden van de oorlog in Oekraïne te tonen. Een meerderheid van de Russen, die alleen staatsmedia volgt, beseft niet wat er werkelijk gaande is in hun buurland en welk aandeel Rusland daarin heeft. Oekraïners met familie in Rusland worden dan ook geconfronteerd met een pijnlijke realiteit: de in Rusland verblijvende familieleden geloven enkel wat de Russische staatsmedia hen voorhoudt over de invasie.

Russische en buitenlandse media hebben naar aanleiding van een vrijdag goedgekeurde wet, die “valse informatie” over de activiteiten van het Russische leger in Oekraïne moet bestraffen, aangekondigd dat zij hun activiteiten in Rusland zullen opschorten. Op schending van de wet staan celstraffen tot vijftien jaar.

Meer dan 4.600 arrestaties bij protesten in Rusland

• Op zowat 65 plaatsen in Rusland is zondag geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Minstens 4.640 mensen werden opgepakt, meldt de ngo OVD-Info, een Russisch mensenrechtenproject gericht op het tegengaan van politieke vervolging.

• In totaal zijn de afgelopen dagen al ruim 13.000 demonstranten opgepakt. Alleen al in hoofdstad Moskou arresteerde de politie zondag 1.700 mensen. Verschillende Russische activisten plaatsen zondag ook video’s op sociale media waarop brutale arrestaties te zien zijn.

