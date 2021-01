OVERZICHT. Deze landen hebben momenteel de slechtste coronacijfers in Europa

Tsjechië heeft opnieuw de kop genomen bij de landen met de slechtste coronacijfers in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de website Our World in Data . Ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan de curves helemaal de verkeerde kant op. België doet het dan weer opvallend goed. Er zijn maar vijf Europese landen die betere cijfers kunnen voorleggen. Een overzicht.

Tsjechië

Tot eind augustus had Tsjechië coronacijfers waar andere landen alleen maar jaloers op konden zijn. Van een eerste golf was nauwelijks sprake. Dat veranderde abrupt begin september, toen een toenemend aantal besmettingen het land naar de kop van het klassement katapulteerde. De eerste drie weken van oktober was Tsjechië zelfs met kop en schouders de slechtste leerling van de klas in Europa.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Half november leek het tij te keren en raakte het aantal nieuwe besmettingen onder controle. Maar eind vorige maand sloeg de slinger opnieuw door naar de verkeerde kant. De laatste dag van het jaar werden zelfs nieuwe recordcijfers opgetekend. Op donderdag 31 december meldde het gezondheidsministerie in Praag 16.939 nieuwe gevallen in 24 uur. Nooit eerder waren dat er zo veel. In het land van 10,7 miljoen inwoners zijn sinds het begin van de pandemie nu al 746.714 besmettingen gemeld en 12.070 mensen bezweken aan Covid-19.

Volledig scherm © EPA

Nadat de Tsjechische regering de coronamaatregelen in november versoepelde, werden ze vorige maand weer verstrengd. Op zondag 27 december werd een avondklok ingevoerd. Na 21 uur mag niemand nog op straat komen. Niet-essentiële winkels moesten de deuren sluiten en vandaag kan maar een deel van de schoolgaande jeugd terug naar de klas. Woensdag besliste het ministerie van Volksgezondheid ook dat niet-dringende ingrepen in ziekenhuizen uitgesteld moesten worden om plaats vrij te maken voor coronapatiënten.

Verenigd Koninkrijk

Het coronavirus heeft ook het Verenigd Koninkrijk helemaal in zijn greep. Zondag testten voor de zesde dag op rij meer dan 50.000 mensen positief voor Covid-19. Zaterdag ging het zelfs om recordcijfers, met maar liefst 57.725 nieuwe bevestigde gevallen. Dat brengt de pandemie op een nooit gezien niveau in het land. De teller staat volgens de Britse overheid intussen op 2.654.779 bevestigde besmettingen en 75.024 overlijdens.

De hoge cijfers worden toegeschreven aan de meer besmettelijke variant die vorige maand werd ontdekt in het land en die vooral rondgaat in de Britse hoofdstad Londen. Ziekenhuizen staan daar onder enorme druk. In zeker drie instellingen waren de afdelingen intensive care vol op oudejaarsavond, berichtte Sky News op basis van een gelekte e-mail van gezondheidsdienst NHS. De Britse hoofdstad zit al in lockdown en de regering besloot vrijdag om de basisscholen in Londen gesloten te houden. Ook worden noodziekenhuizen heropend.

Volledig scherm Regent Street, anders een van de drukste winkelstraten van Londen, is op tweede kerstdag quasi verlaten. © AFP

Het Verenigd Koninkrijk is intussen volop bezig met vaccineren. Op 8 december werd er de eerste persoon ter wereld ingeënt met het vaccin van Pfizer en BioNTech (buiten het testpubliek). Meer dan een miljoen mensen heeft er al een eerste van twee inspuitingen met het middel gekregen. De Britten gebruiken de tactiek om eerst zo veel mogelijk mensen een eerste prik te geven en dan pas voor een tweede prik te gaan, omdat de eerste al een zekere resistentie zou moeten geven. Het is echter niet duidelijk wat het precieze effect daarvan is. Vandaag werd ook de eerste persoon ter wereld ingeënt met het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Daarvan heeft de Britse regering 100 miljoen doses besteld voor haar 68 miljoen inwoners.

Premier Boris Johnson spreekt vanavond om 21 uur Belgische tijd de bevolking toe in verband met nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een nieuwe nationale lockdown zou tot de mogelijkheden behoren. In Wales en Noord-Ierland is al een lockdown van kracht.

Schotland kondigde vandaag een lockdown af. De Schotten moeten wettelijk vanaf middernacht (plaatselijke tijd) thuis blijven en mogen hun woonst enkel voor essentiële redenen verlaten, zoals werken als dat van thuis niet kan. De regeling geldt tot 31 januari. Buitenshuis mogen maximaal twee mensen uit verschillende huishoudens elkaar ontmoeten. Gebedshuizen gaan dicht. Premier Nicola Sturgeon zei nu bezorgder te zijn dan in maart, onder meer door de “variant van het virus die zich snel verspreidt.”

Ierland

Een land dat het tot nog toe heel goed deed maar nu de trappers kwijt lijkt te raken, is Ierland. Het staat nu op de twaalfde plaats in de lijst van landen met de slechtste coronacijfers in Europa, maar zou wel eens heel snel kunnen stijgen door een razendsnelle opmars van het virus. Paul Reid van het openbare gezondheidsagentschap (HSE) vestigde er vorige week al de aandacht op dat de besmettingsgraad in Ierland de jongste wee weken meer dan verviervoudigde en de “snelst groeiende” was in heel de Europese Unie. De stijging in de cijfers zou vooral toe te schrijven zijn aan Ieren die elkaar onbekommerd opzochten tijdens de kerstdagen.

De meer besmettelijke variant van het virus dook ook hier op, maar zou niet verantwoordelijk zijn voor de coronagolf waar het land nu mee te kampen heeft, zeggen Ierse gezondheidsautoriteiten.

Volledig scherm Een verlaten winkelstraat in het Ierse Galway. © REUTERS

Ierland telt sinds gisteren 101.887 bevestigde besmettingen en 2.259 overlijdens door het coronavirus. De komende weken zouden zo’n 7.000 nieuwe gevallen per dag verwacht worden, volgens Reid. Een maand geleden waren dat er nog een 200-tal per dag.

Ziekenhuizen verwachten de komende dagen de piek van de eerste golf te overschrijden. Zondagmiddag om 14 uur waren er 685 coronapatiënten opgenomen, van wie 62 op de dienst intensieve zorg. Een stijging met maar liefst 96 patiënten in 24 uur. Volgens Reid waren er maandag nog 500 bedden vrij voor coronapatiënten in de publieke ziekenhuizen en 50 op intensieve zorg. Prognoses tonen echter dat het aantal hospitalisaties deze maand nog zal stijgen naar 1.500 tot 2.000 en het aantal opnames op intensieve zorg naar 250 tot 430. “Dat kunnen we niet aan”, zei hij nog.

Het aantal intensieve bedden kan wel nog opgeschaald worden tot 375. Reid hoopt ook nog bedden te kunnen vrijmaken in private ziekenhuizen. Vanaf deze week worden alvast alle niet-dringende ingrepen geannuleerd. “Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe ernstig dit is”, klinkt het.

Volledig scherm In Ierland ging het vaccineren op 29 december van start. © AFP

Er is gelukkig ook goed nieuws. Zo moet België maar vijf andere landen laten voorgaan bij de béste leerlingen van de Europese coronaklas: IJsland, Finland, Griekenland, Noorwegen en Bulgarije. Ons land kan met voorsprong de indrukwekkendste curve voorleggen. Waar we van 23 oktober tot 4 november afgetekend de hoogste cijfers hadden, slaagden we er door een verstrenging van onze maatregelen in om in amper enkele weken tijd bij de best presterende landen van Europa te geraken. Al onze cijfers blijven intussen dalen, zowel het aantal nieuwe besmettingen, hospitalisaties als overlijdens.

Alle landen op een rij (van slechtst naar best): 1. Tsjechië - 2. Litouwen - 3. Verenigd Koninkrijk - 4. Liechtenstein - 5. Slovenië - 6. Cyprus - 7. Zweden - 8. Slovakije - 9. Nederland - 10. Letland - 11. Portugal - 12. Ierland - 13. Estland - 14. Zwitserland - 15. Denemarken - 16. Kroatië - 17. Luxemburg - 18. Italië - 19. Malta - 20. Polen - 21. Spanje - 22. Oostenrijk - 23. Duitsland - 24. Frankrijk - 25. Roemenië - 26. Hongarije - 27. België - 28. Bulgarije - 29. Noorwegen - 30. Griekenland - 31. Finland - 32. IJsland.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Minister Frank Vandenbroucke: “Nog geen versoepelingen”